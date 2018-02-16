LAÜ yeni öğrencilerine Kıbrıs kültürünü tanıtacak

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üniversiteye yeni kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler için hazırlanan oryantasyon programı karşılama ile başladı.

Öğrencilerin üniversiteye ve KKTC’ye uyum sağlama sürecini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen “2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Oryantasyon Programı” kapsamında birçok aktivite yer alıyor.

Yeni öğrencilerin fakültelerini ziyaret edip akademisyenlerden bölümleri ile ilgili bilgi alma imkanını da bulacakları programda, öğrencilere Öğrenci Dekanlığı, Dış İlişkilerMüdürlüğü ve Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından bilgilendirici seminerlerde düzenlenecek.

Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak için öğrencilere, 21 Şubat tarihinde Lefke ve Güzelyurt’un, 24 Şubat tarihinde Lefkoşa ve Girne’nin tarihi, doğal ve kültürel mekanları gezdirilecek ve bilgiler verilecek, ayrıca 25 Şubat Pazar günü de Lefke doğa yürüyüşü yapılacak.

19-25 Şubat tarihleri arasındabir çok etkinliğin yer alacağıoryantasyon programında ayrıca 23 Şubat tarihinde düzenlenecek Kıbrıs Kültür Gecesi etkinliğinde tüm yeni öğrenci ve velilerine Kıbrıs Mutfağı’na özgü lezzetler ikram edilecek.

