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LAÜ yeni öğrencilerini karşılıyor

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LAÜ yeni öğrencilerini karşılıyor
LAÜ yeni öğrencilerini karşılıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından 2022-2023 Akademik Yılı’nda üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlenen oryantasyon günleri 26 Eylül 2022 tarihinde LAÜ oryantasyon ekibi tarafından Ercan Havalimanı ve Girne Limanı’ndan karşılanıp, yurtlarına yerleştirilmesi ile başladı.

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   Öğrenciler için birçok etkinlik gerçekleştirilecek

   “Oryantasyon Programı” kapsamında, LAÜ’ye katılan yeni öğrencilerin üniversiteye ve KKTC’ye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin birimlerini tanımalarına olanak sağlamak maksadıyla birbirinden farklı birçok kültürel ve sportif aktivite gerçekleştirilecek. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “Oryantasyon Günleri” kapsamında kampüs içerisinde gerçekleşecek etkinliklerin yanında, öğrencilerin birçok kültürel zenginlikleri yerinde görme ve çevreyi tanıma fırsatı bulacakları Lefke gezi programı yapılacak.

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