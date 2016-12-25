Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Zimbabwe Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından akredite edildi.

62 farklı ülkeden çok sayıda uluslararası öğrenciye eğitim veren LAÜ, uluslararası akreditasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Uzun soluklu çalışmalar sonucunda her geçen gün büyüyen LAÜ, Zimbabwe Yüksek Öğrenim Kurulu başkanı ve yetkililerinden oluşan bir heyet tarafından üç günlük süre boyunca denetlendi.

Zimbabweli öğrencilerin eğitim gördüğü yüksek öğretim kurumlarını ziyaret ederek onların kaliteli eğitim veren kurumlar olup olmadıklarını inceleyen Zimbabwe Yüksek Öğrenim Kurulu’nun asli görevleri arasında, öğrencilerin gelişimi için gerekli fiziksel altyapının yeterliliğini, özerk üniversite yönetimini, akademisyen altyapısını ve araştırma geliştirme çalışmalarının potansiyelini ölçmek yer alıyor.

Üniversitenin farklı birimlerindeki yöneticileri ve öğretim üyeleri ile görüşmelerde bulunan heyet, ayrıca Zimbabweli öğrencilerle de bir araya geldiler.

İngilizce Hazırlık Okulu, Güzelyurt Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, (Güzelyurt yerleşkesi) laboratuvarlar, sınıflar, yurtlar, kafeteryalar başta olmak üzere LAÜ’de incelemelerde bulunan heyet, üniversite hakkındaki olumlu görüşlerini paylaşarak, özellikle Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları, Sağlık Bilimleri Fakültesi Laboratuvarları ve Güzelyurt Yerleşkesi’ndeki tarım ve üretim alanlarından çok etkilendiklerini dile getirdiler.

LAÜ halka ulaşmada tam anlamı ile çok iyi bir yüksek öğretim kurumu

Sonuç bildirisinde, LAÜ’nün gerek eğitim-öğretim, gerek araştırma, gerekse sosyal sorumluluk projeleri ile halka ulaşmada tam anlamı ile çok iyi bir yüksek öğretim kurumu olduğunu bildiren Zimbabwe Heyeti, özellikle Kalite Güvence Sisteminin yerleşmiş olmasının onlar için mutluluk verici olduğunu ve benzer teknikleri kendi ülkelerinde de kullanacaklarını bildirdiler. Yurtların ve yemekhanelerin çok iyi durumda olduğunu ve öğrencilerin güvenle buraları tercih edebileceğini aktaran heyet, kütüphanenin, sınıfların ve laboratuvarların donanımlarının ise öğrenciler için bulunmaz bir fırsat olduğuna vurgu yaptı.