LAÜ’de “2.Ulusal Yaşlılık Sempozyumu” düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından “2. Ulusal Yaşlılık Sempozyumu” düzenlendi. LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda yoğun katılım ile gerçekleşen sempozyumun açılış konuşmasını LAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Besim Özyel yaptı.

Özyel: Sempozyumda multidisipliner bir katılımla birçok disiplinde farkındalık yaratılması hedeflendi

“Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen sempozyumda, bu yıl da ikincisiyle yine multidisipliner bir katılımla birçok disiplinde farkındalık yaratılması hedeflendi. Bu yıl gün boyu üzerinde yoğunlaştığımız konu ‘Başarılı Yaş Almak’ olacaktır” diyen Özyel, dünya genelinde doğumdan itibaren beklenen yaşam süresinin uzamasının sonucu olarak yaşlı nüfusun hızla artmasının, insanlarda sağlıklı bir yaşlılık geçirme arzusunu ve çabasını da artırdığını vurguladı. Özyel, başarılı yaş almak kavramının, hastalıklardan kaçınma, yüksek fiziksel ve zihinsel işlevsellik, yaşama aktif katılım, hastalığın yokluğu, psikolojik iyi oluş, yaşam tatmini, ekonomik güvenlik, hayata olumlu bakış açısı gibi birçok anlamlarda kullanılabildiğini, kısaca ‘zihinsel ve fiziksel açıdan yetkinliklerin pozitif oluşu ve bununla birlikte hayatla ilişki kurabilme’ olarak tanımlanabilen dinamik bir süreç olduğunu dile getirdi. “Oturum başlıklarından da anlaşılacağı üzere, gün boyu değerli konuşmacılarımız bu konulardan bahsedeceklerdir” diyen Özyel, alandaki güncel gelişmelerin yaşlılığın multidisipliner niteliğini bir kez daha ortaya koyarken, sempozyumda da bunu yansıtmaya çalışacaklarını belirtti. Özyel, “Katılımları ve tüm destekleri için konuşmacılara ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, keyifli ve öğretici bir gün diliyorum” dedi.

“Yaşlanma ve Anti- Aging” olarak belirlenen sabahki oturumda birinci oturumun başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Besim Özyel yürüttü. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Teralı “Yaşlanmanın Moleküler Temeli ve Potansiyel Yaşlanma Karşıtı İlaçlar”, Bahçeşehir Ünivesitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Can Ergün “Sağlıklı Yaşlanmada Beslenme”, Çelikkaya Kliniği Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzm. Dr. Kemal Çelikkaya “Ameliyatsız Gençlik” konularında sunum gerçekleştirdi. “Yaşlı Bakımı ve Hakları” olarak belirlenen ikinci oturumun başkanlığı ise Doç. Dr. Mira Gökdoğan tarafından yürütüldü. KKTC Sağlık Bakanlığı-Uzm. Hem. Mine Bahçeci “Kıbrıs’taki Yaşlı Bakım Kurumlarında Bakım”, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı-Av. Deniz Düzgün “Yaşlı Hakları” konularında katılımcılara bilgiler aktardı.

“Yaşlılıkta Ortopedik Sorunlar ve Çözümler” olarak belirlenen öğleden sonraki oturumda ise birinci oturumun başkanlığını Prof. Dr. Uğur Cavlak yürüttü. Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez Protez Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Z. Candan Algun “Yaşlılarda Denge ve Yürüyüş Bozuklukları”, Ormed Ortopedi, Ortez-Protez Usta Eğitimci Mustafa Gültekin “Doğru Ortezlerle Yaşlıların Hayatına Nasıl Dokunabiliriz”, Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Ülger “Protez Kullanılan Yaşlılarda Rehabilitasyon” konularında sunum gerçekleştirdiler. “Yaşlılıkta Sağlık Sorunları” olarak belirlenen ikinci oturumun başkanlığı ise Uzm. Dr. Hasan Adataş tarafından yürütüldü. Oturumda, Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bengül Yurdukoru “İleri Yaşlarda Diş Sağlığı” konusunda katılımcılara detaylı bilgiler aktardı.