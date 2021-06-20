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LAÜ’de “4 Ülke, 4 Mimar, 4 Farklı Deneyim” konulu tasarım etkinliği düzenlendi

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından “4 Ülke, 4 Mimar, 4 Farklı Deneyim” konulu tasarım etkinliği gerçekleştirildi.
LAÜ’de “4 Ülke, 4 Mimar, 4 Farklı Deneyim” konulu tasarım etkinliği düzenlendi

Uluslararası bir platform oluşturarak, farklı ülkelerde çalışan mimarların mimarlık ve tasarım deneyimlerini öğrenmek ve pandemi sürecinde pratik meslek hayatlarında yaşadıkları zorlukları anlamayı amaçlayan etkinlik çevrim içi olarak düzenlendi.

Öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Aliye Menteş, Yrd. Doç. Dr. Nilay Bilsel ve Yrd. Doç. Dr. Feriha Urfalı Doğu tarafından organize edilen etkinlikte; İngiltere, Hindistan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta çalışmalarını yürüten 4 mimar, çevrim içi etkinlik ile bir araya gelerek hayata geçirdikleri projeler üzerinden sunum yaparak pandemi sürecindeki mimarlık deneyimlerinden bahsettiler. Konuk mimarlar gerçekleşen etkinlikte kendi ülkelerindeki güncel durumlara göre karşılaştıkları zorlukları ve deneyimleri mimarlık ve tasarım pratiği üzerinden örneklerle aktardılar.

 

Farklı ülkelerde çalışan mimarlar deneyimlerini LAÜ öğrencileri ile paylaştı

Mimari etik ve toplumun katılımcılığının önemi konularına vurgu yapan konuşmacılar, topluma fayda sağlayacak sürdürülebilir tasarım yaklaşımları ile insan odaklı projelerin önemini anlattılar. Kentsel ölçekten, mimari ve iç mimari ile ilgili tasarım pratiğine değinen konuklar, farklı ölçeklerde tartıştıkları  projeler  sayesinde zengin bir  içerik oluşturarak öğrencilere pratik hayattaki deneyimlerinden bahsettiler. Pandemi dönemindeki deneyimleri ile ilgili konuşmacıların özellikle dikkat çektiği konular arasında; pandemi döneminde tasarlanan projelerin sunulmasında dijital platformların kullanılmasının önemi, mimar-müşteri ilişkisinde  pandemiden ötürü görüşmelerin yeni gelişen yöntemlerle sürdürülmesi, uzun süre ev-ofis (home-office) olarak devam eden ofislerde yaşanan ekonomik sıkıntılar, adaptasyon sürecindeki zorluklar ve ekip çalışmalarının dönüşüme uğraması konuları yer aldı.

Etkinlik moderatörü Yrd. Doç. Dr. Aliye Menteş’in etkinliği başlatmasının ardından açılış konuşmasını Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras gerçekleştirerek, pandemi döneminde yapılan çevrimiçi etkinliklerin önemine vurgu yapan bir konuşma gerçekleştirdi. Etkinliğe İngiltere’den Mimar Shanka Mesa Siverio, Hindistan’dan Mimar Pritesh Bafna, Türkiye’den Mimar Eren Tümer ve Kuzey Kıbrıs’tan Mimar Münevver Özgür Özersay katılarak çok değerli paylaşımlarda bulundular. Çok sayıda öğrencinin dinleyici olarak katıldığı etkinlikte, LAÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri, konukların ufuk açan sunumlarından sonra, birçok soru yönelterek entellektüel bir tartışma platformunun devamına katkı sağladılar

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