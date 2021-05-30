LAÜ’de “4 Ülke, 4 Mimar, 4 Farklı Deneyim” konulu tasarım etkinliği düzenlenecek

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından “4 Ülke, 4 Mimar, 4 Farklı Deneyim” konulu tasarım etkinliği gerçekleştirilecek.

LAÜ İngiltere, Hindistan, Türkiye, KKTC’den konuk mimarları bir araya getiriyor

Uluslararası bir platform oluşturarak, farklı ülkelerde çalışan mimarların tasarım deneyimlerini ve pratik meslek hayatlarının anlatılacağı çevrimiçi tasarım etkinliğine İngiltere’den Mimar Shanka Mesa Siverio, Hindistan’dan Mimar Pritesh Bafna, Türkiye’den Mimar Eren Tümer, KKTC’den Mimar Münevver Özgür Özersay katılacak. Tasarım etkinliğinin moderatörlüğünü ise LAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aliye Menteş yürütecek.

4 farklı ülkeden katılacak konuk mimarlar kendi ülkelerindeki güncel durumlara göre karşılaştıkları zorlukları ve deneyimleri mimarlık/tasarım pratiği üzerinden aktararak, kendilerine ait tasarım projeleri üzerinden sunum yapacaklar.

LAÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin farklı ülkelerde uygulanan mimarlık pratiği ile ilgili bilgi edinebileceği çevrimiçi etkinlik 9 Haziran Çarşamba günü saat 12:00’de gerçekleşecek.