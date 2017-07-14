LAÜ’de "acil müdahale" simülasyonu

LAÜ'de “Acil Müdahale Canlandırma ve Simülasyon Etkinliği” gerçekleştirildi.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencilerinin eğitim süresince acil müdahale ve kurtarma ile ilgili geliştirdikleri bilgi ve becerileri gerçeğine yakın olarak sergilemeleri amacıyla “Acil Müdahale Canlandırmaları ve Simülasyon Etkinliği” gerçekleştirildi.

LAÜ Plaza Alanı’nda gerçekleşen etkinliğe, LAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Meltem Uçar, Yrd. Doç. Dr. Hacer Gönül Demir ile İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri katıldı. Etkinliğe vaka canlandırmaları esnasında hasta/yaralılar simülasyon tekniklerine göre gerçeğine uygun makyaj ve acil malzemeleri kullanılarak hazırlanıldı.

İlk olarak çantası çalınan bir kızın yardım çağırısı ile çıkan bir kavga sonucu yaralanan şiddetli kanamalı bir hasta/yaralıya acil ekipler tarafından müdahale yapıldı. Müdahalede hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi yapılarak kanaması durduruldu,intra venöz mayi takılmış omurga tahtasına alınıp stabilize edilerek ambulansa alındı. Daha sonra solunum ve dolaşımı durmuş bir kişiye uygulanan ileri yaşam desteği canlandırıldı. Bu canlandırma için hasta/yaralı olarak manken kullanıldı ve manken üzerinde,entübasyon,defibrillasyon,temel yaşam desteği,intra venöz uygulama vb. girişimler gösterildi. Üçüncü vakada ise, bir araba kazası canlandırıldı. Kaza sonucu yaralanan ve ekstiremite kırığı olan bir hasta/yaralı araçtan çıkarılarak güvenli bir alanda değerlendirilerek kırk tespiti,intravenöz uygulaması ve diğer müdahaleleri yapıldı.

Etkinliğe tüm ilk ve acil yardım bölümü öğrencileri katılırken, canlandırmalar alanda bulunan diğer öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından ilgiyle izlendi. Bu etkinlik ile ilk ve acil bölümü öğrencileri öğrendikleri bilgi ve becerileri uygulama fırsatı buldular.