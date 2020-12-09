LAÜ’de Akademik Performans Ödül Töreni yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2019-2020 Bahar Yarıyılı’nda üstün akademik başarı gösteren öğrencileri için ‘Akademik Performans Ödül Töreni’ düzenledi.

Fakülte ve Yüksekokullarda üstün akademik başarı gösteren öğrencilere Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen tören ile ödülleri takdim edildi. Törene; LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Carolina Smochina, Prof. Dr. Akın Cellatoğlu, Prof. Dr. Sadık Ülker’in yanısıra fakülte dekanları ve öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Yükselen: Pandemi sürecinde de öğrencilerimize en iyi eğitim olanakları eksiksiz bir şekilde sağlandı

Törenin açılışında konuşan LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, küresel salgın sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde zor günlerden geçtiğimizi belirterek, “Bu zor dönemde LAÜ olarak tüm imkanlarımızı seferber ettiğimizi ve öğrencilerimize karşı olan tüm sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek için çok yoğun bir şekilde çalışmakta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim” dedi. Geçtiğimiz akademik yılda pandemi koşulları sebebiyle eğitime uzaktan eğitim şeklinde devam edileceği kararının açıklanmasından sonra üniversitenin ilgili birimleri tarafından gerekli tüm alt yapı ve hazırlıkların çok kısa bir sürede tamamlanmış ve derslerin dijital ortamda uzaktan eğitim şeklinde pandemi öncesi kaldığı noktadan devam etttiğini belirten Yükselen, “İçinde bulunduğumuz bu dönemde gerekli alt yapı yatırımları önceden yapılmış olup pandeminin elverdiği koşullar ölçüsünde uzaktan eğitim araçları ile desteklenmiş aşamalı ve seyreltilmiş yüz yüze eğitim modeline geçilmiştir” dedi. Yükselen konuşmasının devamında, bu süreçte öğrencilere en iyi eğitim olanaklarını eksiksiz bir şekilde sağladıklarından dolayı tüm akademik ve idari personele teşekkürlerini iletti.

Yükselen: Öğrencilerimizi üstün başarılarından dolayı tebrik ediyorum

“Eğitimde 30. yılını kutlamakta olan üniversitemiz 83 farklı ülkeden 10 binin üzerinde öğrenciye eğitim imkanı sağlamakta ve ev sahipliği yapmaktadır. Küresel salgının yarattığı tüm zorluklara rağmen sizler çok çalışmak suretiyle üstün akademik başarılar elde ettiniz” diyen Yükselen öğrencileri göstermiş oldukları başarıdan dolayı kutladı. Yükselen konuşmasının devamında; “2019-2020 Bahar Yarıyılı üstün akademik başarı ödüllerini bugün düzenlenen törenle sizlere takdim etmenin gururunu yaşıyoruz. Sizler çok çalışarak ve sonuna kadar hak ederek bu ödülleri almaya hak kazandınız, hepinizi göstermiş olduğunuz üstün başarıdan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Tören öğrencilere üniversite yönetimi tarafından sertifika ve ödüllerinin takdimi ile sona erdi.