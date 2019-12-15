LAÜ’de Akdeniz Bölgesi’nin Jeopolitik Önemi ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından Akdeniz Jeopolitiği konulu konferans gerçekleşti. Konferansa,Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han konuşmacı olarak katıldı.Han, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Akdeniz Bölgesi’nin Jeopolitik öneminden bahsetti.

Günümüzdeki en ciddi mücadele merkezlerinden biri Akdeniz Bölgesi’dir

Akdeniz Jeopolitiği başlıklı konuşmasında Han, akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelerek, Akdeniz bölgesinin jeopolitik önemi, kıtalar arası etkileşim süreçleri, bölgeye yönelik Rusya ve Çin politikaları ile güncel jeopolitik gelişmelere değindi.Kıtasal güç mücadelelerinin tarihsel süreçte Batı yönüne doğru ilerlediğini belirten Han, günümüzdeki en ciddi mücadele merkezlerinden birinin Akdeniz Bölgesi olduğunun altını çizdi. Han,bölgede hidrokarbon rezervleriçin verilen mücadelelerin uzun soluklu sonuçlar doğurmasının olası olduğunu belirtti.

KKTC’yi de yakından ilgilendiren Münhasır Ekonomik Bölge konusuna değinen Han, farklı ülkelerin tasarlamış oldukları haritalar ve farklı senaryolar doğrultusunda Türkiye ve KKTC’nin münhasır ekonomik bölgelerini kısıtlamayı amaçladıklarının altını çizerek, özellikle,Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ortak hareket eden, Yunanistan’ın Akdeniz bölgesinde büyük bir alan hâkimiyeti elde etmek amacında olduğunu ifade etti. GKRY başta olmak üzere diğer bölge ülkeleri arasında denizalanı sınırlandırmalarına ilişkin imzalanan anlaşmalara da değinen Han,rekabet anlayışı ile hareket eden bölge ülkelerinin Doğu Akdeniz’i giderek daha da istikrarsız hale getirdiğini vurguladı ve bölgede rekabet ve çatışma yerine anlayış ve işbirliğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği konferans soru-cevap bölümüyle sona erdi.