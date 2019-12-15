  • BIST 110.477
  • Altın 275,921
  • Dolar 5,8011
  • Euro 6,4759
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

LAÜ’de Akdeniz Bölgesi’nin Jeopolitik Önemi ele alındı

» »
LAÜ’de Akdeniz Bölgesi’nin Jeopolitik Önemi ele alındı
LAÜ’de Akdeniz Bölgesi’nin Jeopolitik Önemi ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından Akdeniz Jeopolitiği konulu konferans gerçekleşti. Konferansa,Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han konuşmacı olarak katıldı.Han, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Akdeniz Bölgesi’nin Jeopolitik öneminden bahsetti.

Günümüzdeki en ciddi mücadele merkezlerinden biri Akdeniz Bölgesi’dir

Akdeniz Jeopolitiği başlıklı konuşmasında Han, akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelerek, Akdeniz bölgesinin jeopolitik önemi, kıtalar arası etkileşim süreçleri, bölgeye yönelik Rusya ve Çin politikaları ile güncel jeopolitik gelişmelere değindi.Kıtasal güç mücadelelerinin tarihsel süreçte Batı yönüne doğru ilerlediğini belirten Han, günümüzdeki en ciddi mücadele merkezlerinden birinin Akdeniz Bölgesi olduğunun altını çizdi. Han,bölgede hidrokarbon rezervleriçin verilen mücadelelerin uzun soluklu sonuçlar doğurmasının olası olduğunu belirtti.

KKTC’yi de yakından ilgilendiren Münhasır Ekonomik Bölge konusuna değinen Han, farklı ülkelerin tasarlamış oldukları haritalar ve farklı senaryolar doğrultusunda Türkiye ve KKTC’nin münhasır ekonomik bölgelerini kısıtlamayı amaçladıklarının altını çizerek, özellikle,Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ortak hareket eden, Yunanistan’ın Akdeniz bölgesinde büyük bir alan hâkimiyeti elde etmek amacında olduğunu ifade etti. GKRY başta olmak üzere diğer bölge ülkeleri arasında denizalanı sınırlandırmalarına ilişkin imzalanan anlaşmalara da değinen Han,rekabet anlayışı ile hareket eden bölge ülkelerinin Doğu Akdeniz’i giderek daha da istikrarsız hale getirdiğini vurguladı ve bölgede rekabet ve çatışma yerine anlayış ve işbirliğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği konferans soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ öğrencisi çift diploma almaya hak kazandı08 Aralık 2019 Pazar 17:36
  • “STEM eğitimi okul öncesi çağdan lisansüstü öğrenim çağına kadar uygulanabilecek de bir metotdur”07 Aralık 2019 Cumartesi 15:24
  • Kıbrıslı Türk Şair ve Yazar Fikret Demirağ LAÜ’de anıldı01 Aralık 2019 Pazar 19:41
  • Çocukların haklarından haberdar olmaları çocuk istismarını önlemede önemli01 Aralık 2019 Pazar 19:37
  • LAÜ’de “Engelliliğe Yönelik Dünyadaki Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Engellilik Çalışmaları” konulu konferans düzenlenecek30 Kasım 2019 Cumartesi 15:39
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, şiddeti önleyen en önemli unsur27 Kasım 2019 Çarşamba 19:13
  • Kıbrıslı Türk Şair ve Yazar Fikret Demirağ LAÜ’de anılacak24 Kasım 2019 Pazar 19:02
  • LAÜ’de Santranç Turnuvası düzenlendi24 Kasım 2019 Pazar 19:00
  • LAÜ’de “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu seminer düzenlendi22 Kasım 2019 Cuma 18:05
  • LAÜ’de “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu seminer düzenlendi22 Kasım 2019 Cuma 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti