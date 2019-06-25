LAÜ’de “Akıllı Tarım” konusu ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından “Tarım 4.0” konulu seminer gerçekleştirildi. Seminere, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Koç konuşmacı olarak katıldı.

Koç: Akıllı tarım gelişmiş bir sistem yaklaşımını içerir

Tarım ve bilgi teknolojilerinin kaynaştırılmasıyla, birçok yeni teknik terimin günlük hayatta duyulmaya başlandığı dile getiren Koç, bu terimlere örnek olarak; akıllı tarım, hassas tarım, dijital tarım, çiftlik yönetimi yazılımları ve sürücüsüz (otonom) araçların sayılabildiğini ve en yaygın kullanımının ise akıllı tarım olduğu söyledi. Akıllı tarımın kontrol, elektronik, bilgisayar ve veri tabanı ile hesap bilgisinin biraraya geldiği, gelişmiş bir sistem yaklaşımını içerdiğini vurgulayan Koç, bu teknolojinin bileşenlerinin; küresel konum belirleme sistemleri (GPS), coğrafi bilgi sistemleri (GIS), değişken oranlı girdi uygulama (VRA) ve uzaktan algılama (RS) gibi temel sistemleri içerdiğini vurguladı.

Koç ayrıca, günümüzde 800 milyon kişinin açlık çektiğini, 2 milyar kişinin nitelikli gıdaya ulaşamadığını, bunlarla birlikte dünya nüfusun hızla arttığını, Gıda ve Tarım Örgütü’nün (GTÖ) verilerine göre 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar olacağını ve bunun sonucunda günümüzde üretilen gıdalardan %70 oranında daha fazla gıdaya ihtiyaç duyulacağını ifade etti. Koç, bu yüksek orandaki talebinde tarımda yüksek teknoloji kullanımını öngören Tarım 4.0 ile karşılanabileceğini vurguladı.

“Tarım arazilerinin fiziksel ve coğrafi değişkenlikleri, tekdüze olmayan toprak, ürün ve çevre faktörleri, girdilerin çevreye etkisi ve maliyetlerinin yükselmesinin karşısında artan bir yoğunluk gösterdiği de yine üzerinde durulan önemli bir konudur” diyen Koç, hassas tarımın, girdilerin etkin (gerektiği miktarda) kullanımıyla ekonomikliği sağlamayı ve bu yolla çevreye olan etkilerinin azaltmasınının öngörüldüğünü söyledi. Bu durumun aynı zamanda, ürün kalitesinde de tekdüzeliğin sağlanmasına katkıda bulunabildiğini söyleyen Koç, bu açılardan hassas tarımın hedeflerini; gübre ve ilaç gibi kimyasal giderlerinin azaltılması, çevre kirliliğinin azaltması, yüksek miktarda ve kaliteli ürün sağlanması, işletme ve yetiştiricilik kararları için daha etkin bir bilgi akışının sağlanması ve tarımda kayıt düzeninin oluşturulması olarak sıraladı.

Koç: Otomatik Dümenleme Sistemiyle, operatörden kaynaklı iz sapmalarının önüne geçilebilir

Koç, sulama, tohum, gübre ve ilaç gibi kimyasal giderlerinin azaltılması; bu kullanımların azaltılarak çevrenin korunması; yüksek miktarda ve kaliteli ürün sağlanması; işletme ve yetiştiricilik kararları için daha etkin bir bilgi akışının sağlanması ve tarımda kayıt düzeninin oluşturulmasının akıllı tarımın hedefleri arasında yer aldığını söyledi. Sunumunun sonunda tarım 4.0’a örnek olan bazı tekniklere değinen Koç, “Örneğin, kullanıcı tarafından istenilen arazi profiline bağlı olarak, coğrafi konum belirleme (GPS) araçları yardımıyla traktörlerin otomatik olarak kontrol edilme imkanı tanıyan Otomatik Dümenleme Sistemiyle, operatörden kaynaklı iz sapmalarının önüne geçilebildiği ve arazi haritasına göre yapılacak değişken oranlı uygulamaların hassas şekilde yapılmasına imkan tanır” dedi.

Koç, modern tarım makinaları üzerindeki uluslararası ISO 11783 standardına göre yerleştirilen ve ISOBUS olarak adlandırılan protokol ile toplanan mesajların telsiz linki üzerinden uzak mesafeye aktarılarak haberleşilmesine, toplanan verilerin harita üzerinde işlenmesine, tarihsel olarak görüntülenmesine ve analiz edilmesine imkan sağlanabildiğini örnekler üzerinden açıkladı. İnsansız hava araçları (İHA)’nın tarımda kullanımına ilişkin uygulama örneklerinin üzerinde duran Koç, İHA’lar üzerinde bulunan hassas kameralarla alınan görüntülerin işlenerek toprak, kuraklık, gübre gereklilikleri, hasat tahmini, rekolte hesabı ve farklı ürünler için bir kütüphane oluşturulabildiğinin altını çizdi.

Seminerin sonunda Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atilla Aşkın tarafından Koç’a teşekkür belgesi takdim edildi.