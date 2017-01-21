LAÜ’de “Anadolu’da Şarap Kültürü” ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ve Gastronomi Kulübü tarafından düzenlenen “Anadolu’da Şarap Kültürü” konulu konferansa, Kavaklıdere Eğitim Koordinatörü Levon Bağış konuşmacı olarak katıldı.

Bağış, “Gastronomi yalnızca yemeklerle alakalı değil, coğrafyanın bize bahşettiği nimetlerle alakalıdır. Bizim de içinde bulunduğumuz bu bölge şarabın ilk üretildiği yer, şarabın anavatanıdır. Bu da coğrafyamızın bize bahşettiği nimetler arasındadır ” diyerek, şarapla ilgili bir çok efsanenin olduğunu söyledi ve Mısır, Yunan mitolojilerinden örnekler verdi.

Dünyanın bilinen en eski şaraphanesi Ermenistan’da

Anadolu’da Hititler döneminde şarabın çok önemli olduğunu, hatta bazı Hitit dönemlerinde işçi maaşlarının şarap fiyatlarına endeksli olduğunu dile getiren Bağış, şarapla ilgili bütün hikayelerin Anadolu’yu gösterdiğini, şarap üretiminde tek hammaddenin üzüm olduğunu ve başka hiçbir meyveden şarap üretilemeyeceğini dile getirerek, üzüm dışında üretilen diğer şaraplara kendini koruması için dışarıdan alkol ve şeker ilave edilmesi gerektiğini ifade etti.

“Üzüm ilk nerede üretildiyse şarabın anavatanı da orasıdır” diyen Bağış, üzümün ilk olarak Ermenistan, Gürcistan ve Doğu Anadolu’yu içerisine alan bölgede yetiştirildiğini, 2012 yılında Ermenistan Areni’de bir mağarada bulunduğunu, burasının dünyanın bilinen en eski şaraphanesi olduğunu ve burada 6 bin yıl önce şarap üretilmeye başladığını dile getirdi. Hititlerin üzüm ile ilgili yasalarından ve şarap yöneticilerinin öneminden de bahseden Bağış, Diyarbakır’da üretilen Boğazkere üzümünden 2500 yıl önce ve hala şarap üretildiğini ifade ederek, Anadolu’da geçen şarap ile ilgili hikayeleri tarihi bilgeler ve literatür çalışmaları eşliğinde anlattı.

Konferansın ardından Bağış eşliğinde, LAÜ Gastronomi Uygulama Mutfağı’nda, Gastronomi Bölümü öğrencilerinin katılımı ile şarap tadım eğitimi gerçekleştirildi.