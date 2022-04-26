LAÜ’de anlamlı kermes düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’ne bağlı Psikoloji

Kulübü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kızılay’a destek vermek amacıyla

kermes düzenlendi.



Psikoloji Kulübü’nün gerçekleştirdiği kermes hakkında bilgi veren proje yürütücüsü Beliz

Köroğlu, LAÜ Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’nin desteğiyle düzenlenen kermesin

“Savaşa Hayır Barışa Evet” teması ile gerçekleştirildiğini ifade etti.



Kermes için başta Psikoloji Kulübü Başkanı ve Psikoloji Öğrencisi Tarık Özkızılbulut

olmak üzere tüm psikoloji kulübü üyelerinin günler öncesinden emek vererek çabaladıklarını

ve aktivitenin gün boyu süren bir etkinlik şeklinde gerçekleştirildiğini dile getiren Köroğlu,

Psikoloji Kulübü’ne üye öğrencilerin kermes için özveri ile hazırladıkları yiyecek vb.

ikramlıkları standa satışa sunduklarını belirtti.



Köseoğlu farkındalık yaratmanın da amaçlanmış olduğu kermesin sonunda elde edilen

gelirin Kızılay’a bağışlandığını dile getirerek, kermese katkı koyan herkese Psikoloji Kulübü

adına teşekkürlerini iletti.