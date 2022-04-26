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LAÜ’de anlamlı kermes düzenlendi

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LAÜ’de anlamlı kermes düzenlendi
LAÜ’de anlamlı kermes düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’ne bağlı Psikoloji
Kulübü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kızılay’a destek vermek amacıyla
kermes düzenlendi.


Psikoloji Kulübü’nün gerçekleştirdiği kermes hakkında bilgi veren proje yürütücüsü Beliz
Köroğlu, LAÜ Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’nin desteğiyle düzenlenen kermesin
“Savaşa Hayır Barışa Evet” teması ile gerçekleştirildiğini ifade etti.

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Kermes için başta Psikoloji Kulübü Başkanı ve Psikoloji Öğrencisi Tarık Özkızılbulut
olmak üzere tüm psikoloji kulübü üyelerinin günler öncesinden emek vererek çabaladıklarını
ve aktivitenin gün boyu süren bir etkinlik şeklinde gerçekleştirildiğini dile getiren Köroğlu,
Psikoloji Kulübü’ne üye öğrencilerin kermes için özveri ile hazırladıkları yiyecek vb.
ikramlıkları standa satışa sunduklarını belirtti.

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Köseoğlu farkındalık yaratmanın da amaçlanmış olduğu kermesin sonunda elde edilen
gelirin Kızılay’a bağışlandığını dile getirerek, kermese katkı koyan herkese Psikoloji Kulübü
adına teşekkürlerini iletti.

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