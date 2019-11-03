LAÜ’de Atatürk Anılacak

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesiile Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlenecek.
Anma Programı, 8 Kasım 2019 Cuma günü saat 10:30-12:30 saatleri arasında LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından başlayacak.
Atatürk’ü Anma Programı kapsamında konferansta iki ayrı konu ele alınacak
Konferansta, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk “1938 Basınında Atatürk”; Emekli Din Görevlisi, Araştırmacı, Yazar Mehmet Ali Öz “Arşiv Belgelerine Göre Mustafa Kemal Atatürk” konularında sunumlar gerçekleştirecek.
Ayrıca 10 Kasım Pazar günü LAÜ Kampüsü’nde Atatürk Büstü önünde saat09:05’teanma töreni yapılacak.
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