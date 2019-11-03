  • BIST 98.463
  • Altın 277,596
  • Dolar 5,7018
  • Euro 6,3664
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

LAÜ’de Atatürk Anılacak

» »
LAÜ’de Atatürk Anılacak
LAÜ’de Atatürk Anılacak

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesiile Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlenecek.

Anma Programı, 8 Kasım 2019 Cuma günü saat 10:30-12:30 saatleri arasında LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından başlayacak.

Atatürk’ü Anma Programı kapsamında konferansta iki ayrı konu ele alınacak

Konferansta, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk “1938 Basınında Atatürk”; Emekli Din Görevlisi, Araştırmacı, Yazar Mehmet Ali Öz “Arşiv Belgelerine Göre Mustafa Kemal Atatürk” konularında sunumlar gerçekleştirecek.

   Ayrıca 10 Kasım Pazar günü LAÜ Kampüsü’nde Atatürk Büstü önünde saat09:05’teanma töreni yapılacak.atatürkü--anma-01-(2).jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Antalya’da temsil edildi27 Ekim 2019 Pazar 18:12
  • LAÜ’de “MS Hastalığında Psikososyal Gereksinimler ve Değişim” konulu konferans gerçekleşecek25 Ekim 2019 Cuma 16:29
  • LAÜ’de Kuzey Kıbrıs’ta Planlama ve Koruma Yönetimi Kurultayı düzenlenecek23 Ekim 2019 Çarşamba 16:01
  • Osteoporoz “Kemik Erimesi” günümüzde önemli bir sağlık problemi22 Ekim 2019 Salı 14:20
  • “Engel Tanımayan Doktor” konulu konferans LAÜ’de düzenlenecek21 Ekim 2019 Pazartesi 16:34
  • Bel Sağlığı için gün boyu omurgada denge unsuru sağlanmalıdır18 Ekim 2019 Cuma 16:20
  • LAÜ Öğrencisi Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde17 Ekim 2019 Perşembe 16:38
  • Ülkemizde ciddi bir üretim planlaması yapılması gerekli15 Ekim 2019 Salı 16:44
  • İlk anestezi uygulaması 16 Ekim 1846 tarihinde yapıldı14 Ekim 2019 Pazartesi 14:46
  • “Sağlıklı yaşam ellerinizde”13 Ekim 2019 Pazar 17:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti