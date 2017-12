Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından “Az Çok mudur?” konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye alanında birçok başarılı işe imza atan Grafik Tasarımcı Hakan Dağ konuşmacı olarak katıldı.

Tasarım bölümlerinde eğitim alan öğrencilere yönelik düzenlenen söyleşide, Grafik Tasarım bölümü öğrencilerin gelecekte nasıl tasarımlar yapacakları, tasarım süreçlerinde nelere ihtiyaçları olabileceği, tasarım kavramını algılamaları, hangi pozisyonlarda çalışabilecekleri konuları derinlemesine ele alındı.

Aynı zamanda tasarım alanında çalışmalarını sürdürecek olan diğer tasarım bölümü öğrencilerinin de katılımış olduğu söyleşide, farklı disiplinlerdeki tasarımcıların günümüzde birlikte çalışmalar yapabileceğine değinildi.

Dağ sunumunda, “Grafik Tasarımcı olarak yaratıcı düşünce, yaratıcı fikir nasıl geliştirilir, bizim temel çıkış noktalarımızdan bir tanesidir. Az çok kavramı, ilk olarak mimari eserlerde belirgin biçimde ortaya çıkan minimal akımın, uzun yıllar boyunca sanatın çeşitli türlerinde de kendini göstermiştir. Müzikten sinemaya, resimden modaya kadar geniş bir skaladasürekli olarak az çoktur kavramı ortaya konulmuştur” dedi. “Azın bilgisine sahip olmak için çokun bilgisine sahip olmak gerekir” diyen Dağ, tasarımcıya notlar adı altında katılımcılara tavsiyelerde bulunarak,“Yaptığınız her şeyin bir deneyim biriktirme işi olduğunu asla unutmayın, kendinizin ihtiyaçlarını belirleyin ve tarz edinin, kalem kağıda asla küsmeyin ve aklınızdakileri not alın, her türlü fazlalıklardan bir an önce kurtulun, kendinizle zaman geçirmeyi öğrenin ve cevabı olmasa bile soru sorun, zamanın ileriye gittiğini değil, kendi içinde akışkan olduğunu farkedin” dedi.

Dağ, tanınmış farklı tasarımcıların çalışmalarını, kendi çalışmaları üzerinden “Az çok mu?” kavramını yorumlayarak, kavramın tasarımla ilişkisini kurguladı. Genç tasarımcı adaylarının vizyonunu geliştirmeye yönelik bilgi ve deneyimlerini paylaşan Dağ, söyleşi sonrasında ise öğrencilerin yapmış oldukları yorumlar doğrultusunda kendi tasarım süreçleriylede kavramsal olarak tartışılan konuyu eşleştirebildiklerini ve onlara yön verici bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti.