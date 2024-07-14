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LAÜ’de Bankacılık Sektörü konuşuldu

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü Creditwest Bankası Teftiş Kurulu, Müfettiş Bihter Beyazyüz Çevirgen’i konuk etti. 
LAÜ’de Bankacılık Sektörü konuşuldu

 

Bankacılık ve Finans Bölümü’nde misafir konuşmacı olarak “Banka Nedir? Nasıl Çalışır?” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Çevirgen konuşmasının ilk bölümünde, “banka nedir”, “bankaların fonksiyonları nelerdir” ve “banka çeşitleri nelerdir” sorularını yanıtladı.  Konuk, sunumunun ikinci bölümünde Creditwest Bankasını detaylı bir şekilde tanıtmış, ardından da  Creditwest Bankasının misyon, vizyon ve stratejisinden söz etti. Çevirgen, Creditwest Bankasının merkez, şubeler ve iç sistemler olmak üzere üç ana bölümden oluştuğunu anlatarak öğrencilere sektör ile ilgili detaylı bilgi verdi.

 

Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerine staj programı hakkında da bilgiler verilen program, öğrenciler tarafından büyük ilgiliyle karşılandı. Son olarak mesleğinin zor taraflarına da değinen Çevirgen, konuşmasının sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

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