LAÜ’de Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu düzenlenecek

14 Mayıs Eczacılık Günü kutlamaları çerçevesinde Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)

Eczacılık Fakültesi tarafından “Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu”

düzenlenecek. Sempozyum, LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 16 Mayıs 2022

tarihinde saat 10:00’da başlayacak.



Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ecz. Umut Öksüz’ün açılış konuşması ile başlayacak

sempozyumda Türkiye’den gelen konukların sunumları yer alacak. 1995-2007 Türk Eczacılar

Birliği Genel Başkanı Ecz. Mehmet Domaç’ın “İlaç, Eczacılık ve Gelecek” konulu sunumu

ile devam edecek sempozyumda, Farmagen Klinik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu

Başkanı Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu “Klinik Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve

Tasarım”, Novagenix Bioanalitik İlaç Arge A.Ş. Genel Müdürü Onursal Sağlam ise, “Klinik

Araştırmalarda Özel Bir Bakış ve Biyoeşdeğerlik İstatistiksel Yöntemler” konulu sunum

yapacaklar.



LAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar, “Eczacı ilaçların doğal

veya sentetik kaynaklardan elde edilmesinden ilaç haline getirilerek hastanın kullanımına

sunulması ve sonrasında da hastanın ilaçla tedavisini ve tedavi çıktısını yöneten ilaç

danışmanı ve sağlık personelidir” diyerek sözlerine şöyle devam etti; “Ülkemizde Eczacılık

Günü olarak kutlanan 14 Mayıs günlerinde birinci basamak sağlık hizmeti veren eczacıların

hem mesleklerindeki sorunlar dile getirilerek farkındalılık oluşturulup çözüm yolları

aranmakta hem de daha iyi sağlık hizmeti vermenin yöntemleri ortaya konmaktadır” dedi.