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LAÜ’de Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu düzenlenecek

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LAÜ’de Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu düzenlenecek
LAÜ’de Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu düzenlenecek

14 Mayıs Eczacılık Günü kutlamaları çerçevesinde Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)
Eczacılık Fakültesi tarafından “Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu”
düzenlenecek. Sempozyum, LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 16 Mayıs 2022
tarihinde saat 10:00’da başlayacak.


Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ecz. Umut Öksüz’ün açılış konuşması ile başlayacak
sempozyumda Türkiye’den gelen konukların sunumları yer alacak. 1995-2007 Türk Eczacılar
Birliği Genel Başkanı Ecz. Mehmet Domaç’ın “İlaç, Eczacılık ve Gelecek” konulu sunumu
ile devam edecek sempozyumda, Farmagen Klinik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu “Klinik Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve
Tasarım”, Novagenix Bioanalitik İlaç Arge A.Ş. Genel Müdürü Onursal Sağlam ise, “Klinik
Araştırmalarda Özel Bir Bakış ve Biyoeşdeğerlik İstatistiksel Yöntemler” konulu sunum
yapacaklar.

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LAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar, “Eczacı ilaçların doğal
veya sentetik kaynaklardan elde edilmesinden ilaç haline getirilerek hastanın kullanımına
sunulması ve sonrasında da hastanın ilaçla tedavisini ve tedavi çıktısını yöneten ilaç
danışmanı ve sağlık personelidir” diyerek sözlerine şöyle devam etti; “Ülkemizde Eczacılık
Günü olarak kutlanan 14 Mayıs günlerinde birinci basamak sağlık hizmeti veren eczacıların
hem mesleklerindeki sorunlar dile getirilerek farkındalılık oluşturulup çözüm yolları
aranmakta hem de daha iyi sağlık hizmeti vermenin yöntemleri ortaya konmaktadır” dedi.

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