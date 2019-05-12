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LAÜ’de “Biyomedikal Sektöründe Mühendislerin Çalışma Konuları ve Uygulamaları” konuşuldu

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LAÜ’de “Biyomedikal Sektöründe Mühendislerin Çalışma Konuları ve Uygulamaları” konuşuldu
LAÜ’de “Biyomedikal Sektöründe Mühendislerin Çalışma Konuları ve Uygulamaları” konuşuldu

 

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Kulübü tarafından “Biyomedikal Sektöründe Mühendislerin Çalışma Konuları ve Uygulamaları” konulu seminergerçekleştirildi.Seminere, KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan Biyomedikal Mühendisi Dr. Ali Işın konuşmacı olarak katıldı.

Biyomedikal Mühendisleri dünyada sağlık sektöründeki son teknolojiyi en iyi şekilde takip edip sorunsuz şekilde hizmetlerin devam etmesini sağlar

Işın konuşmasında, Biyomedikal Mühendisliği hakkında öğrencilere detaylı bilgi vererek, biyomedikal mühendislerinin çalışma alanlarını, diğer mühendislik dallarından ayırt edici uygulama ve eğitim alanlarını detaylı bir şekilde aktardı. Işın, günümüzde sağlık sektörünün en önemli aktörü haline gelen tıbbi cihazların, tasarımı, geliştirilmesi, üretilmesi ve bakım-onarımları ile ilgili otorite durumunda olan Biyomedikal Mühendislerinin, dünyada ve KKTC’de sağlık sektöründeki son teknolojiyi en iyi şekilde takip edip sorunsuz şekilde hizmetlerin devam etmesini sağladıklarını ifade etti. 

Öğrencilerin yoğun sorularıyla interaktif bir ortamda gerçekleşen sunumda Işın, Biyomedikal Mühendisliği’nin alt başlıkları olan ve büyük merak uyandıran; klinik mühendislik, tıbbi görüntüleme, biyomedikal enstrümantasyon ve cerrahi robotik gibi konuları da detaylı bir şekilde irdeledi.img_0150.jpg

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