LAÜ’de “Çocuk Dünyasında Kuklalar” sergisi

Çocuklar kukla ile oynayarak öğrenirler

Okul öncesi eğitim döneminde çocuk gelişimi açısından kuklaların büyük bir öneme sahip olduğu ve çocukların kuklayı bir oyun gibi algıladıklarından dolayı öğretim sürecine katılımlarının çok daha etkili olacağı düşünülerek, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından böylesi bir serginin düzenlendiğini çocukların serbest zaman etkinliklerinde yemek, uyku ve tuvalet alışkanlıkları kazandırmada da kuklalardan etkili bir şekilde yararlanılabileceği belirtildi.

Geri dönüşüm teması kullanılarak kuklalar tasarlandı

Okul öncesi dönemde kuklanın nasıl olması gerektiğine dair almış oldukları bilgileri geri dönüşüm temasını kullanarak tasarlayan öğrencilerin ortaya koydukları çeşitli oyuncak materyaller sergiyi ziyaret edenlerin beğenisini kazandı.