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LAÜ’de Çocuk Hakları Sergisi ile toplumsal farkındalık yaratıldı

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LAÜ’de Çocuk Hakları Sergisi ile toplumsal farkındalık yaratıldı
LAÜ’de Çocuk Hakları Sergisi ile toplumsal farkındalık yaratıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi’nde“Çocuk Hakları” konulu sergi açıldı.

Açılışta konuşma yapan Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Çocuk Hakları dersinin yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Azize Ummanel ve Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa’ya katkılarından dolayı teşekkür etti.Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sibel Kaymakamoğlu ise yaptığı konuşmasında, çocukların hiçbir tehlike ve tehdide maruz kalmadan, gelecek kaygısı duymadan, güvenli bir ortamda çocukluklarını mutlu ve özgürce yaşayabilmeleri için Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının çocuklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğine olan inancının tam olduğunu dile getirdi.

LAÜ öğrencileri çevre okullarında çocuk haklarının önemine dikkat çektiler

Sergi ile ilgili bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Azize Ummanel, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu  tarafından 20 Kasım 1989 yılında benimsenen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin imzalanmasının üzeriden 30 yıl geçtiğini belirterek, ülkemizde de bu özel günün çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade etti. Ummanel, Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencileri almış oldukları Çocuk Hakları dersi kapsamında gerek üniversite içerisinde gerekse toplumsal farkındalık yaratmak adına sözleşmenin yıldönümünde çevre okullarla uygulamalar yaparak bu çerçevedebir sergi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Çocuk hakları temalı broşürler ve posterler dağıtıldı

“Çevre okullardaki 4. ve 5. sınıf öğrencileri ile çalışmalar yürüten bir grup öğrencimiz, onlara hakları ile ilgili animasyon destekli bilgi vermenin yanı sıra haklar temalı sanat etkinlikleri de gerçekleştirdiler. Bir grup öğrencimiz ise Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer alan maddelerden yola çıkarak yazılı ve görsel materyaller hazırladılar” diyen Ummanel, serginin ihmal ve istismar, çalışan çocuklar, göç etmek zorunda kalmış çocuklar, küçük yaşta evlendirilen çocuklar, sokakta yaşayan çocuklar ve hasta çocuklar temaları kapsamında broşürler, posterler, panolar, maketler ve Türk ve yabancı öğrencilerin katılımıyla çekilen videoların hazırlandığını söyledi.

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