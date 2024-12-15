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LAÜ'de Çocuk Yogası Semineri Düzenlendi

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından “Çocuk Yogası” konulu bir seminer gerçekleştirildi.
LAÜ'de Çocuk Yogası Semineri Düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından “Çocuk Yogası” konulu bir seminer gerçekleştirildi. Seminerde, Prof. Dr. Pınar Tülay, çocuk yogasının temel özelliklerini ve faydalarını anlattı.

Tülay, çocuk yogasının klasik yoga duruşlarının çocuklara uygun hale getirilmesiyle uygulandığını, bu sürecin eğlence, disiplin, özgüven ve sorumluluk duygusuyla birleştiğini ifade etti. Ayrıca çocuk yogasının, doğru nefes alma alışkanlıkları kazandırdığını, esneklik ve enerjinin korunmasını sağladığını belirtti.

“Çocuk Yogası Fiziksel ve Ruhsal Gelişimi Destekler”
Tülay, çocuk yogasının omurga rahatsızlıklarında alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini, kasları güçlendirip konsantrasyonu ve yaratıcılığı artırdığını vurguladı. Ayrıca doğadan esinlenilen eğlenceli yoga duruşları, nefes çalışmaları, oyunlar ve hikayelerin çocukların özsaygısını artırdığını belirtti.

Tüm bu çalışmaların beden, zihin ve ruh uyumunu sağlamayı hedeflediğini ifade eden Tülay, yoga ile çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal olarak tam bir dengeye ulaşabileceğini dile getirdi.

Etkinlik sonunda, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin tarafından Prof. Dr. Pınar Tülay’a teşekkür belgesi takdim edildi.

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