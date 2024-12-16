LAÜ’de "Çocuk Yogası" Semineri Düzenlendi

LAÜ’de Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından Çocuk Yogası konulu seminer düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından Çocuk Yogası konulu seminer düzenlendi. Prof. Dr. Pınar Tülay çocuk yogasının, klasik yoga duruşlarının çocuklar için uygun hale dönüştürülerek uygulandığı; eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği, bir hareketler bütünü olduğunu anlatarak seminere başladı.

“Çocuk yogası çocukların vücut yapılarının esnekliğinin korunmasına neden olur”

Tülay, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Çocuk yogası, çocukların doğru nefes alma, esneklik ve enerji dolu hallerini sürekli devam ettirmelerini sağlamaktadır. Hayal güçlerini kullanmalarını ve enerjilerini doğru yöne yöneltmelerini sağlar. Çocuk yogası çocukların vücut yapılarının esnekliğinin korunmasına neden olur. Skleroz gibi omurga ile ilgili rahatsızlıkların tedavisinde alternatif tıp yollarından biri olarak kullanılabilir. Bununla birlikte, kasların kuvvetlenmesine, konsantrasyonun ve yaratıcılığın artmasına yardımcı olabilir. Çocuk yogasında doğadan esinlenilen eğlenceli yoga duruşlarının yanı sıra nefes çalışmaları, oyunlar, hikayeler de yer almaktadır. Oyun ve hikayelerin yer alması da, çocuğun özsaygısının artmasına neden olmaktadır. Tüm bu çalışmalarla amaçlanan, yetişkin yogasında da olduğu gibi, beden, zihin ve ruh uyumunu dengelemek ve çocuğun bu denge ile yaşamı devam ettirmesine yardımcı olmaktır. Fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal olarak tamamıyla iyi olma halinin çocuklarda da yoga ile sağlanabileceği yapılan araştırmalarla desteklenmektedir”.

Etkinlik sonunda Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin tarafından Prof. Dr. Pınar Tülay’a teşekkür belgesi takdim edildi.