  • BIST 10101.99
  • Altın 2983.369
  • Dolar 34.9608
  • Euro 36.7499
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

LAÜ’de "Çocuk Yogası" Semineri Düzenlendi

» »
Prof. Dr. Pınar Tülay, çocuk yogasının fiziksel ve zihinsel gelişime katkılarını vurgularken, etkinlik sonunda teşekkür belgesiyle onurlandırıldı
LAÜ’de "Çocuk Yogası" Semineri Düzenlendi

 

LAÜ’de Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından Çocuk Yogası konulu seminer düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından Çocuk Yogası konulu seminer düzenlendi. Prof. Dr. Pınar Tülay çocuk yogasının, klasik yoga duruşlarının çocuklar için uygun hale dönüştürülerek uygulandığı; eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği, bir hareketler bütünü olduğunu anlatarak seminere başladı.

“Çocuk yogası çocukların vücut yapılarının esnekliğinin korunmasına neden olur”

Tülay, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Çocuk yogası, çocukların doğru nefes alma, esneklik ve enerji dolu hallerini sürekli devam ettirmelerini sağlamaktadır. Hayal güçlerini kullanmalarını ve enerjilerini doğru yöne yöneltmelerini sağlar. Çocuk yogası çocukların vücut yapılarının esnekliğinin korunmasına neden olur. Skleroz gibi omurga ile ilgili rahatsızlıkların tedavisinde alternatif tıp yollarından biri olarak kullanılabilir. Bununla birlikte, kasların kuvvetlenmesine, konsantrasyonun ve yaratıcılığın artmasına yardımcı olabilir. Çocuk yogasında doğadan esinlenilen eğlenceli yoga duruşlarının yanı sıra nefes çalışmaları, oyunlar, hikayeler de yer almaktadır. Oyun ve hikayelerin yer alması da, çocuğun özsaygısının artmasına neden olmaktadır. Tüm bu çalışmalarla amaçlanan, yetişkin yogasında da olduğu gibi, beden, zihin ve ruh uyumunu dengelemek ve çocuğun bu denge ile yaşamı devam ettirmesine yardımcı olmaktır. Fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal olarak tamamıyla iyi olma halinin çocuklarda da yoga ile sağlanabileceği yapılan araştırmalarla desteklenmektedir”.

Etkinlik sonunda Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin tarafından Prof. Dr. Pınar Tülay’a teşekkür belgesi takdim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ’den Diş Hekimliği Haftası’na Özel Bilgilendirme26 Kasım 2024 Salı 09:43
  • LAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri bilgilendirme toplantısında bir araya geldi18 Kasım 2024 Pazartesi 16:52
  • Osman Ertuğ LAÜ'de "Diplomasi Sanatı" Semineri Verdi17 Kasım 2024 Pazar 19:46
  • LAÜ yeni öğrencilerine “Bilgilendirme ve Oryantasyon” programları düzenliyor02 Kasım 2024 Cumartesi 17:06
  • LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Akademik Yıla Başladı30 Ekim 2024 Çarşamba 15:23
  • LAÜ’de Meme Kanseri Ayı Farkındalık semineri düzenlendi25 Ekim 2024 Cuma 18:51
  • LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Oryantasyon Günü düzenledi24 Ekim 2024 Perşembe 12:07
  • LAÜ Hemşirelik Yüksekokulu, Yeni Öğrencilerine Oryantasyon Toplantısı Düzenledi18 Ekim 2024 Cuma 14:50
  • LAÜ’de “Kulüpler Şenliği” düzenlendi11 Ekim 2024 Cuma 09:10
  • LAÜ Akademisyenleri “En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı26 Eylül 2024 Perşembe 17:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti