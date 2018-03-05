  • BIST 116.946
  • Altın 161,516
  • Dolar 3,8102
  • Euro 4,6984
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
FLAŞ HABERUçaner: 3 yaralının da şuurları açık

LAÜ’de “Değişen Öğretmen Rolleri ve Etkili İletişim Becerileri” irdelendi

»
LAÜ’de “Değişen Öğretmen Rolleri ve Etkili İletişim Becerileri” irdelendi
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tarafından “Değişen Öğretmen Rolleri ve Etkili İletişim Becerileri” konulu konferans düzenlendi. 

Konferansta,Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Baş “Temel Dil Becerileri ve Etkili İletişim”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özay Karadağ “Değişen Öğretmen Rolleri ve Etkili Öğretim” konularında sunum yaptılar.  

Baş: İletişimin ne başlangıcı ne  de sonu vardır
İletişimi, kişiler arasında bilgi, duygu ve düşünce alışverişi olarak tanımlayan Baş, iletişimin aşamalarını; mesaj göndermek, mesajı almak, mesajı anlamak, alıcıda etki yapmak ve geri bildirimi sağlamak olarak sıraladı. İletişimin döngüsel bir süreç olduğunu söyleyen Baş, “İletişiminne başlangıcı ne  de sonu vardır” dedi.İletişimde altı soru olduğunu dile getiren Baş bu soruları; Dinliyor musunuz,anlıyor musunuz,anladığınızı test ediyor musunuz,ileti dakikliğiniz nasıl,empatik iletişimi kullanıyor musunuz, yeterince açık mısınız? olarak sıraladı.
Baş:“İletişim yoluyla; sevmeyi öğrenmeye, birbirimizi anlamaya, kendimiz hakkında daha fazla bilgi edinmeye, ilişkileri başlatmaya ve sonlandırmaya, başkalarının bizi nasıl algıladıklarını öğrenmeye ulaşırız” dedi.Algılama kapasitesinin iletişimdeki önemine ve rolüne değinen Baş, herkesin algılama kapasitesinin farklı olduğunu, algıladığı ölçüde bilgi toplayabildiğini, aynı şekilde algılayamadığını, birbirinden farklı biçimlerde öğrenebildiğini söyledi.
Etkin iletişim için önerilerde bulunan Baş,“Bir konuşup iki dinleyin, doğru zamanda, doğru kişiye, doğru bilgiler verin,mesajlar net, açık ve anlaşılır olsun,gizlilikten kaçının, bilgiyi paylaşın,karşınızdakini asla 3. şahısların yanında eleştirmeyin” dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LAÜ’ye “3 Altın”, “1 Gümüş”, “3 Bronz” Madalya04 Mart 2018 Pazar 18:32
  • AB Eğitim Burs Programı etkinlikleri sürüyor04 Mart 2018 Pazar 14:30
  • YDÜ Sözün Yazıya, Geçmişin Kayda Geçirildiği Sözlü Tarih Projesine Başladı02 Mart 2018 Cuma 19:55
  • “Bir Bütünün Boyutları Olarak İnançlar, Eylemler ve Erdemler”Başlıklı Konferans02 Mart 2018 Cuma 19:54
  • LAÜ’den öğrenci adaylarına başarı bursları verilecek02 Mart 2018 Cuma 19:54
  • “Bilim Üretmek İçin 100 Neden” Konferans Dizisinin Yeni Konuğu Prof. Dr. İbrahim Dinçer Oldu01 Mart 2018 Perşembe 19:44
  • "Microblading Kıl Tekniği İle Kaş Tasarımı"01 Mart 2018 Perşembe 19:43
  • LAÜ’de “Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ailelerin Eğitimi” ele alınacak01 Mart 2018 Perşembe 19:42
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 5. Pediatrik Onkoloji Kursu’na ev sahipliği yaptı28 Şubat 2018 Çarşamba 19:41
  • Kronik Hastalıkların Çocuk Aile ve Kardeşler Üzerindeki Etkileri28 Şubat 2018 Çarşamba 19:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti