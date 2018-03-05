LAÜ’de “Değişen Öğretmen Rolleri ve Etkili İletişim Becerileri” irdelendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tarafından “Değişen Öğretmen Rolleri ve Etkili İletişim Becerileri” konulu konferans düzenlendi.

Konferansta,Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Baş “Temel Dil Becerileri ve Etkili İletişim”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özay Karadağ “Değişen Öğretmen Rolleri ve Etkili Öğretim” konularında sunum yaptılar.

Baş: İletişimin ne başlangıcı ne de sonu vardır

İletişimi, kişiler arasında bilgi, duygu ve düşünce alışverişi olarak tanımlayan Baş, iletişimin aşamalarını; mesaj göndermek, mesajı almak, mesajı anlamak, alıcıda etki yapmak ve geri bildirimi sağlamak olarak sıraladı. İletişimin döngüsel bir süreç olduğunu söyleyen Baş, “İletişiminne başlangıcı ne de sonu vardır” dedi.İletişimde altı soru olduğunu dile getiren Baş bu soruları; Dinliyor musunuz,anlıyor musunuz,anladığınızı test ediyor musunuz,ileti dakikliğiniz nasıl,empatik iletişimi kullanıyor musunuz, yeterince açık mısınız? olarak sıraladı.

Baş:“İletişim yoluyla; sevmeyi öğrenmeye, birbirimizi anlamaya, kendimiz hakkında daha fazla bilgi edinmeye, ilişkileri başlatmaya ve sonlandırmaya, başkalarının bizi nasıl algıladıklarını öğrenmeye ulaşırız” dedi.Algılama kapasitesinin iletişimdeki önemine ve rolüne değinen Baş, herkesin algılama kapasitesinin farklı olduğunu, algıladığı ölçüde bilgi toplayabildiğini, aynı şekilde algılayamadığını, birbirinden farklı biçimlerde öğrenebildiğini söyledi.

Etkin iletişim için önerilerde bulunan Baş,“Bir konuşup iki dinleyin, doğru zamanda, doğru kişiye, doğru bilgiler verin,mesajlar net, açık ve anlaşılır olsun,gizlilikten kaçının, bilgiyi paylaşın,karşınızdakini asla 3. şahısların yanında eleştirmeyin” dedi.

