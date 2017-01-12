LAÜ'de "Devlet Kuran Son Türk: Denktaş" fotoğraf sergisi açıldı

Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 5’inci ölüm yıldönümü nedeniyle “Devlet Kuran Son Türk: Denktaş” konulu fotoğraf sergisi açıldı.

LAÜ'den yapılan açıklamada, adını taşıyan Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Fuayesi’nde açılan fotoğraf sergisinde; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın çocukluğundan, sonsuzluğa uğurlandığı 17 Ocak 2012 tarihine kadar olan dönemi kapsayan 40 kare fotoğraf yer alıyor. İki gün boyunca devam edecek olan “Devlet Kuran Son Türk: Denktaş” konulu fotoğraf sergisi, öğrenciler tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

Türk dünyasının gönlünde taht kuran ve beş yıl önce aramızdan ayrılan büyük devlet adamı Rauf Raif Denktaş, LAÜ ailesinin gönlünde yaşamaya devam ediyor.

Üniversite olarak Kurucu Cumhurbaşkanımızı saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyoruz.