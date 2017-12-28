LAÜ’de ‘Diksiyon ve Etkili Konuşma’ üzerine uygulamalar yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından ‘Diksiyon ve Etkili Konuşma’ konulu eğitim semineri ve atölye çalışması düzenlendi.

Etkinlik, TRT kurumunun deneyimli başspikerlerinden Fikret Alan’ın sunumu ile gerçekleştirildi. TRT kurumunun Türkiye’deki çeşitli bölge müdürlüklerinde başspikerlik ve program yapımcılığı görevlerinde bulunan Fikret Alan, sektördeki deneyimlerini LAÜ öğrencileri ile paylaştı. İzmir ve Türkiye Gazeticiler Cemiyeti Şeref Divanı üyesi olan Alan, TRT Kent FM’de program yapımcılığı ve spikerlik görevlerini de sürdürüyor.

Türkçe’de vurgu ve ulama kuralı çok önemli

İki gün boyunca gerçekleşen etkinlikte eğitimci Fikret Alan, Türkçe’nin büyük oranda yazıldığı gibi okunan bir dil olduğunu belirterek, yazılışından farklı okunması gereken bir çok istisnai durumun olduğunun altını çizdi. Türkçe’de vurgu ve ulamanın da çok önemli olduğuna değinen Alan, özel olarak bir anlatımda bulunulmayacaksa Türkçe’de vurgunun cümle sonunda olması gerektiğini kaydetti. Sözcükleri birbirine ulama kuralının da Türkçe’yi doğru konuşma adına gerekli olduğunu aktaran Alan, bu konuyla ilgili : “Sözcükler tesbih taneleri gibi ayrı ayrı değil, zincir gibi birbirine bağlı olmalı” betimlemesini yaparak, doğru ve akıcı Türkçe konuşmada ulamanın önemine vurgu yaptı.

Alan, İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine diksiyon ve etkili konuşma üzerine güncel bilgiler aktarmanın yanında konular ile ilgili öğrencilere uygulamalar da yaptırdı.

LAÜ FM’de uygulama gerçekleştirildi

Etkinliğin uygulama bölümü LAÜ FM stüdyolarında gerçekleştirildi. Alan tarafından, radyo programı yapımı ve sunuculuk teknikleri konusunun yanında, radyo metinlerinin seslendirilmesi ile ilgili verilen eğitimin ardından, etkinliğe katılan LAÜ öğrencilerine uygulama da yaptırıldı.