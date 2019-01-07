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LAÜ'de "Disiplinlerarası Tasarım" konulu söyleşi gerçekleşti

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından “Disiplinlerarası Tasarım” konulu söyleşi düzenlendi.
LAÜ'de "Disiplinlerarası Tasarım" konulu söyleşi gerçekleşti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından “Disiplinlerarası Tasarım” konulu söyleşi düzenlendi. LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşiye, Innovia Dijital Medya Ajansı Direktör’ü Ali Tüzünkan konuşmacı olarak katıldı.

Tüzünkan: Sanatsal ve estetiksel kaygı çok önemli birşeydir

LAÜ'den verilen bilgiye göre, Tüzünkan, “Dijital ajans olarak çalışırken çok sayıda tasarımcıyla birlikte çalıştık ve bir mühendis gözüyle tasarım dünyasını anlamak ve iyi şeyler yapmak çok ilginç sonuçlar ortaya çıkarttı” diyerek, tasarımcı insanlarla çalışırken iz bırakmanın çok önemli olduğunu vurguladı. “Sanatsal ve estetiksel kaygı çok önemli birşeydir. Zaten böyle bir kaygı olmasaydı tasarımcılara ihtiyaç olmazdı” diyen Tüzünkan, estetik kaygının tarihin ilk günlerinden itibaren var olduğunu ifade etti.

İnsanların bir takım beklentileri olduğundan dolayı tasarıma ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Tüzünkan, ihtiyacın bir takım mesajların karşı tarafa net bir şekilde iletilmesi olduğunu ifade etti. “Bizim yaptığımız iş Grafik Tasarım ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün içine girer, işimiz ağırlıklı olarak, sosyal medya ve dijital reklamları kapsamaktadır” diyen Tüzünkan, esas konunun görsel bir mesajın karşı tarafa iletilmesi olduğunu dile getirdi. “Bazı tasarımcılar mesajı karşıya görsel bir formda iletirken, esas olarak mesaja ağırlık verenler var ki bunları iyi tasarımcı olarak görürüm. Bazı arkadaşlar da tasarımı sadece renklerin uyumu olarak algılıyorlar” diyen Tüzünkan, gerçekten bunun alt yapısı nedir diye bir araştırma yaptığını, yaptığı araştırma sonucunda bir prensiple karşılaştığını ve bunun forum fonksiyonu olduğunu dile getirdi.

Tüzünkan: Tasarım sadece fonksiyonun foruma girmiş halidir

Esas olan şeyin bir takım fonksiyonları icra etmek olduğunu söyleyen Tüzünkan, “Tasarımı hangi fonksiyon icra ediyor bunu çok iyi bilmemiz lazım. Yani o tasarımın bir fonksiyonu var ve ordaki fonksiyonun ne olduğu çok bariz bellidir” dedi. Huzurlu, mutlu bir ev ya da kütüphane yapılıyorsa insanların sakin ve konsantre bir şekilde çalışabileceği ortamı sağlamak ve bunu üstündeki estetik kaygılar bu fonksiyonun etrafında buna bir form sunduğunu söyleyen Tüzünkan, “Bu form onu güzelleştirir ve burdaki  alacağımız hazzı artırır. Tasarım sadece fonksiyonun foruma girmiş halidir” dedi.

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