LAÜ'de diyetisyenlik mesleği ele alınacak

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından “Diyetisyenlik Mesleğine Yolculuk” konulu konferans düzenlenecek.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından “Diyetisyenlik Mesleğine Yolculuk” konulu konferans düzenlenecek. Konferans 26 Kasım 2020 tarihinde 19:00-20:30 saatleri arasında Microsoft Teams üzerinden online olarak gerçekleşecek.

Konferansta, LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci “Klinik ve Akademik Ortamda Beslenme Uzmanı ve Akademisyen Olmak”, Öğretim Görevlileri Dr. Gülten Soycan “Beslenmenin Bilim Alanında Araştırmacı Olarak Yeri” ve Dr. Kamil Dağcılar “Beslenme Uzmanlarının Spor Dallarında Mesleki Yeri” konuları üzerine sunum yapacaklar.

Türkiye Diyetisyenler Derneği Temsilcisi Uzm. Dyt. Şeniz Ilgaz’ın da konuk konuşmacı olarak katılacağı konferansta Ilgaz, “Türkiye Diyetisyenler Derneği ve Diyetisyenlerin Mesleki Vizyonu” konusunda bilgiler paylaşacak.