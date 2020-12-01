LAÜ’de diyetisyenlik mesleği konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından “Diyetisyenlik Mesleğine Yolculuk” konulu konferans düzenlendi. Microsoft Teams üzerinden online olarak gerçekleşen konferansta, LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci “Klinik ve Akademik Ortamda Beslenme Uzmanı ve Akademisyen Olmak”, Öğretim Görevlileri Dr. Gülten Soycan “Beslenmenin Bilim Alanında Araştırmacı Olarak Yeri” ve Dr. Kamil Dağcılar “Beslenme Uzmanlarının Spor Dallarında Mesleki Yeri” konuları üzerine sunum yaptılar.

Türkiye Diyetisyenler Derneği Temsilcisi Uzm. Dyt. Şeniz Ilgaz’ın da konuk konuşmacı olarak katıldığı konferansta Ilgaz, “Türkiye Diyetisyenler Derneği ve Diyetisyenlerin Mesleki Vizyonu” konusunda bilgiler paylaştı.

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci konferans ile ilgili bilgi aktararak, Diyetisenlik Mesleğine Yolculuk konferansının Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin katılımı ile online olarak gerçekleştirildiğini, konferansta hem yeni kayıt öğrencilere karşılama hem de mezuniyete hazırlananlar için meslek ile ilgili bir yol haritası çizmeye çalıştıklarını ifade etti.

Konferansta Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlileri eğitim yıllarından mesleki tecrübelerine kadar olan süreci anlatırken, Türkiye Diyetisyenler Derneği temsilcisinin katılımı ile Diyetisyenlik mesleğinin yeri, mezuniyet sonrası iş imkanları ve özlük haklarının konuşulduğunu belirten Perçinci, verimli geçen konferansın ardından öğrencilerden gelen olumlu dönüşler sonucunda en kısa sürece bölüm online etkinliklerine devam edileceklerini dile getirdi.