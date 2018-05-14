  • BIST 103.370
  • Altın 183,642
  • Dolar 4,3278
  • Euro 5,1818
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

LAÜ’de “Doğu Akdeniz’de Enerji Kaynakları ve Kıbrıs” konulu konferans gerçekleşti

»
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, LAÜ’de konferans verdi
LAÜ’de “Doğu Akdeniz’de Enerji Kaynakları ve Kıbrıs” konulu konferans gerçekleşti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 11 Mayıs 2018 tarihinde Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda “Doğu Akdeniz’de Enerji Kaynakları ve Kıbrıs” konulu konferans düzenlendi. Konferansa KKTCBaşbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Kudret Özersay konuşmacı olarak katıldı.Özersay,Kıbrıs sorununun, Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki siyasi ve diplomatik ilişkileri nasıl etkilediğini ve bundan sonrasına ilişkin nereye doğru gidiyor olduğu konusunda LAÜ öğrencilerine bilgiler aktardı.

Özersay: Yaratıcı olmak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak durumundayız
KKTC’nin başka ülkelere göre bazı açılardan çok daha avantajlı konumda olmasına rağmen dış politika ve benzeri alanlarda bazı açmazlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Özersay,“O nedenle yaratıcı olmak durumundayız diye düşünüyorum. Ülkemizde ekonominin gelişmesi ve bu ülkenin ileriye gidebilmesi için sadeceürün anlamında üretmek, yaratmak değil aynı zamanda dış politika, siyasal rejimde ekonomik, sosyal, kültürel işler veuluslararası toplumla ilişki kurmak anlamında da yaratıcı olmak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak durumundayız” dedi.

Özersay, “Enerji alanında doğalgaz, petrol alanındaki şirketlerin hisselerinin büyük bir bölümü devletlerdedir. Amerikan dış politikasının genel karakteri Amerikan Enerji şirketlerinin, petrol şirketlerinin önünü açmaya dönük bir politikadır. İtalya’da enerji şirketlerinin hisse senetlerinin büyük bir kısmı İtalyan Hükümeti’ndedir. Rusya Fedarasyonu ve Azerbaycan’da şirketlerin konumunun olduğu gibi pek çok yerde böyledir. Türkiye Cumhuriyeti’nde Türkiye petrolleri anonim ortaklığında da Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ağırlığı vardır” dedi.

Özersay,“Doğu Akdeniz Bölgesi’nde doğalgaz ve genel anlamda hidrokarbon denildiğinde, eğer bu hidrokarbon ve genel anlamda bu zenginlik istenirse bir karşılıklı bağımlılık yaratabilir ve bu bölgede barışa ve istikrara gerçekten hizmet edebilir. Bu illaki Kıbrıs sorunun çözümü ertesinde olmak durumunda da değildir” dedi. Özersay, böyle olmazsa birtakım gerginlikleri besleyen bir unsur haline de gelmeye başlayabileceğini, yani ikisi arasında sadece Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların, bölgesel aktörlerin, bölgesel güçlerin değil genel anlamda, uluslararası alanda dünya güçlerinin de birlikte karar verecekleri veya bir optimum noktada birleşecekleri bir noktaya doğru gidileceğini belirtti.

Özersay,“Bu unsur, çalışma unsuru bir gerginlik unsuru haline mi dönüşecek,yoksa karşılıklı bağlılık ve işbirliğini sağlayacak bir unsur olarak mı kullanılacak,bunu önümüzdeki dönemde hep birlikte yaşayıp göreceğiz.Burada bizim bir siyasal tercihte bulunmamız lazım, bizim bir dış politika şekillendirmesiyle hem KKTC ve Kıbrıs Türk tarafı olarak bir duruş ortaya koymamız lazım ki bunu koyabildiğimizi düşünüyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ ile Limak Cyprus Deluxe Hotel arasında iş birliği protokolü imzalandı14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:15
  • Doç. Dr. Ali Rıza Taşkale’nin “Post-Politics in Context” İsimli KitabıYayınlandı13 Mayıs 2018 Pazar 18:46
  • LAÜ, “II. Uluslararası Yemek Festivali”nde altın madalya aldı13 Mayıs 2018 Pazar 18:44
  • DAÜ’den Ödüllü Fotoğraf Yarışması13 Mayıs 2018 Pazar 18:43
  • DAÜ’de fotoğraf Sergisi13 Mayıs 2018 Pazar 18:42
  • YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları Japonya Sergisinde13 Mayıs 2018 Pazar 18:41
  • YDÜ İletişim Fakültesi’nden Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde “Basın Özgürlüğü Konferansı”13 Mayıs 2018 Pazar 18:40
  • YDK’nın Unutulmaz Müsamere Gecesi Beğeni Topladı…13 Mayıs 2018 Pazar 18:39
  • LAÜ’de Ezgi Mola hayranları ile bir araya geldi11 Mayıs 2018 Cuma 19:00
  • DAÜ 25. yıl mezunları onurlandırma töreni 18 Mayıs’ta yapılıyor11 Mayıs 2018 Cuma 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti