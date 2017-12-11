LAÜ’de düzenlenecek atölye çalışmasında tasarım süreçleri ele alınacak

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından “Az Çok mudur?” konulu söyleşi ve “Mekan Algısında Disiplinlerarası Çalışma” konulu atölye çalışması gerçekleşecek.

LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda14 Aralık Perşembe günüsaat 10:00’da düzenlenecek olan söyleşiye alanında bir çok başarılı işe imza atan Grafik Tasarımcı Hakan Dağ konuşmacı olarak katılacak.

Etkinlikler ile ilgili bilgi veren Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Selen Abbasoğlu, tasarım bölümlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek olan söyleşide,öğrencilerin gelecekte neler yapabileceğini, hangi pozisyonlarda, nasıl tasarımlar yapabileceklerinive bu süreçlerde nelere ihtiyaç duyabileceklerini anlamalarını sağlamayıhedeflediklerini belirtti. Abbasoğlu, interdisipliner bir çalışma

ortamında mekansal algının geliştirilmesi hedefi ile düzenledikleriatölye çalışmasının,farklı disiplinlerde çalışmalar yapan akademisyen ve profesyonel hayatındagrafik çalışmalarını sürdüren tasarımcılar tarafından yürütüleceğini ifade etti.

Abbasoğlu, LAÜ Mimarlık Fakültesi Autocad Laboratuvarı’nda saat 11:00’de başlayacak atölye çalışmasının,çalışma alanı olarak Mimarlık ve İletişim Bilimleri Fakültesi iç mekanlarının nasıl daha da iyi algılanabileceğine yönelik fikirler ortaya çıkartılması amacıyla gerçekleştirileceğini dile getirdi.