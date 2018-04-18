LAÜ’de “E-Spor İş Birliğinde Maç Analizi” konulu Basketbol-Futbol Çalıştayı gerçekleştirildi

E-sporun2005 yılında ‘Bilkent Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark’ ta, müsabaka analizi başta olmak üzere teknik adamların ihtiyaçlarını karşılayacak yazılımları üretmek üzere kurulduğunu belirten Aday, “Futbol ile başlayan analiz ve yardımcı asistan yazılımları daha sonra basketbol, hentbol, voleybol, tenis, buz hokeyi, çim hokeyi gibi takım sporları içinde uyarlandı ve teknik adamların kullanımına sunuldu” dedi. Aday, birçok üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Spor Bilimleri Fakültelerinde başta “Antrenörlük Bölümleri” olmak üzere analiz laboratuvarı kurarak e-spor yazılımları ile uygulamalı analiz dersinin açıldığını, artık analiz dersinin uygulamalı olarak yapıldığını ve öğrencilerin mezun olduklarında takımlarda iş bulma konusunda bir adım önde başlayabileceklerini söyledi. Türkiye’nin dışında ABD, Japonya, Makedonya ve Arnavutluk gibi ülkelerde de e-spor yazılımları ile ders açan üniversitelerin mevcut olduğunu ifade eden Aday, “Futbol ve Basketbol takımları tarafından çok yoğun şekilde e-spor analiz yazılımı kullanılmaktadır” dedi.

Aday, “Basketbol teknik heyetinin en çok kullandığı yöntemin rakip takımın oynadığı son 3-4 maç videosundan setlerin çıkartılmasıdır. Bu set görüntülerini kullanarak rakip takımın hücum organizasyonları takıma anlatılarak, rakibin oyun planını nasıl bozacakları konusu da video eşliğinde anlatılır” dedi.

Örnek maç videosundan setlere ait bölümlerin hızlıca işaretlenmesi ile başlayan çalıştayda Aday, işaretlenen set görüntülerinin sıralanması, istenmeyen set görüntülerinin çıkartılması ve nihayetinde toplantı videosunun hazırlanması aşamaları konusunda katılımcılara detaylı bilgiler verdi.Çıkartılan toplantı görüntüleri ile toplantı esnasında video üzerinde çizim gibi ayrıntılarla kalitenin yukarı taşınması ipuçlarıyla basketbol hakkındaki eğitim tamamlandı.

Futbol teknik heyetinin ise genellikle analizi iki şekilde kullandığını söyleyen Aday,“Birincisi basketbolda olduğu gibi rakibin clip analizini yaparak oyun planlarını çözmeye ve önlem almaya çalışmaktır. İkincisi ise kendi oynadıkları müsabakanın bireysel analizini yaparak hangi oyuncunun nerelerde aksadığını ayrıntılı olarak görmek ve video eşliğinde onlara durumu anlatmaktır” dedi.

Aday, oyuncuların psikolojik olarak gördüğüne inandığını ve bu sebeple onlara müsabaka esnasında yaptıklarını arka arkaya göstermenin sportif gelişimlerini sağlamak açısından çok önemli olduğunu belirtti. Futbol hakkındaki eğitim ise clip analiz yapmak (setleri çıkartmak) ile başladı.Bu bölümün basketbol ile aynı olduğunda birlikte hareket edilerek zaman tasarrufu sağlandığınısöyleyen Aday, daha sonrasında bireysel analizin nasıl yapıldığını göstererek, katılımcılara uygulama yaptırdı.Yapılan analiz sonuçları ile toplantı görüntüleri ve oyuncularla birebir çalışma ipuçlarının verilmesi ile çalıştay tamamlandı.