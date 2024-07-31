LAÜ’de “Eczacılık Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar” Semineri Düzenlendi

LAÜ’de “Eczacılık Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar” konulu seminer düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen “Eczacılık Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar” konulu seminer düzenlendi.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şermin Tetik, LAÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Mevhibe Tamirci, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Omid Mirzaei ve fakülte öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Seminer, ilk konuşmacı Tamirci’nin “Eczacılıkta Reçetesiz (OTC) İlaçların Temelleri” konulu sunumu ile başladı. Tamirci, Eczanede en sık satılan OTC ilaçların klinik kullanımları ve olası yan etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. OTC ilaçların her hangi bir olumsuzluğa sebep olmaması için, bu ilaçların dikkatli ve olağan dozlarda kullanılması gerektiğini örneklerle vurguladı.

İkinci konuşmacı ise, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Omid Mirzaei, “Yapay Zekanın Sağlık Sektöründeki Potansiyeli ve Etkileri” konulu sunum yaptı. Yapay zekanın tıp ve eczacılık alanında son yıllarda hızla geliştiğini ve birçok farklı uygulama alanının olduğunu belirten Mirzaei, sunumunda yapay zeka teknolojisinin hastaların tanı ve tedavi süreçlerinde nasıl kullanılabileceğine ve eczacılıkta nasıl bir dönüşüm sağlayabileceğine değindi. Yapay zekanın sağlık sektörüne getirdiği bu yeniliklerin yanında, Dr. Mirzaei, etik ve güvenlik konularına da dikkat çekerek, yapay zeka kullanımının veri gizliliği ve hastaların mahremiyeti gibi konuları da içeren çeşitli zorlukları beraberinde getirdiğini belirtti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin özellikle yapay zeka alanındaki sorularının cevaplanması ile seminer son buldu.