LAÜ’de “Elastik Dirençli Egzersiz Eğitimi Çalıştayı” gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından “Elastik Dirençli Egzersiz Eğitimi ve Bilimsel Kanıtlar Işığında Egzersiz Örnekleri Çalıştayı” düzenlendi.

LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Egzersiz Ünitesindeiki gün boyunca devam eden çalıştayın sabahprogramında“Serbest ağırlık mı elastik direnç mi?, Hangi hastaya hangi renk bantı seçmeliyim?, Egzersizi nasıl ilerletmeliyim?,Hastayı ve bantı pozisyonlama” konularında teorik ders verilirken öğleden sonraki programda bilimsel kanıtlar ışığında egzersiz örnekleri uygulamaları yapıldı. Çalıştaya, Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Geriatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nursen İlçin eğitmen olarak katıldı.

İlçin:Egzersizlerin hastalar tarafından sevilmesi ve devam ettirilmesi bizim için çok önemli

Bir fizyoterapistin hangi grupla (çocuk, yaşlı, sporcu) çalışırsa çalışsın kas kuvvetlendirme egzersizlerini vermek zorunda olduğunu belirten İlçin: “Buverilenegzersizlerin hastalar tarafından sevilmesi ve devam ettirilmesi bizim için çok önemli,çünkü ne kadar doğru egzersizi göstersenizdeuygulayan kişiler tarafından bir süre sonra egzersiz bırakılabilir. Amacımız egzersizleri eğlenceli hale getirerek doğru yapılmasını sağlamaktır” dedi. İlçin,kas için verilebilecek egzersiz sayısının bantlarla çeşitlendiğini, bantlarla yapılan egzersizindiğer ağırlık makinalarına ve kum torbalarına göre daha eğlenceli egzersizler olduğunu ifade etti.

İlçin, kişiye özel doğru bir değerlendirme sonucu fizyoterapist tarafından verilen egzersizlerin evde yapılabileceğini söyleyerek, kuvvetlendirme egzersizlerinde bantların ev programlarında sıklıkla kullanıldığı ve pratik olduğunudile getirdi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon son sınıf öğrencilerinin katıldığı çalıştay sonunda, katılım gösteren tüm öğrencilere katılım belgesi verildi. Öğrenciler çalıştay ile ilgili görüşlerini dile getirdiler; Barış Keçeci: Ankara’dan geliyorum, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde 4. Sınıf öğrencisiyim. Bölümümü seviyorum, uygulamalı ders aldığımız için şanslıyız. Çalıştaylar her yıl sayısı artarak yapılıyor ve çalıştaylarımızdan çok memnunum. Bölümümden aldığım eğitimin kalitesini staj yaptığım zaman anladım. Bugün gördüğüm elastik bant uygulaması hakkında görüşlerim çok olumlu.

Elastik bant uygulamasınıçok farklı yerlerde ve şekillerde nasıl kullanabileceğimi öğrendim. Bize bu imkanı sunduğu içinFizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Gülbin Ergin’eteşekkür ederim. Salih Demirel: Siirt’ten geliyorum. LAÜ’yü arkadaşımın tavsiyesi üzerine tercih ettim. Bölümde yapılan uygulamalar çok kaliteli. Çalıştayların her sene farklı konularda olması ileride meslek hayatımda bana yol göstereceğini düşünüyorum.

Bize eğitim veren hocalarımız deneyimlerini bizimle paylaşarak bize çok şey katıyor. Çalıştaylarımız verimli ve eğlenceli geçiyor.Çalıştayakatılmamıza olanak sağlayan LAÜFizyoterapi bölümüne teşekkür ediyorum. Muhammed Sabri Sancar: LAÜ hakkında çok olumlu şeyler duyduğumdan dolayı tercih ettim ve çok memnunum. Hocalarımızın ve bölümümüzün bize sunduğu imkanlar çok güzel ve bizi motive ediyor. Uygulama son derece güzel ve verimli geçti.