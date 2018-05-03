LAÜ’de “Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği”ne dikkat çekildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Kulübü tarafından“Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu seminergerçekleştirildi. Seminere,KIB-TEK İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Gürel Çelebi ile Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitler Birliği İdari Amiri Osman Asilzade konuşmacı olarak katıldılar.

Çelebi, inşaat işlerininülkede en tehlikeli sektör olarak görüldüğünü, Çalışma Dairesinden alınan (Kasım 2016 – Mart 2017) iş kazaları istatistiklerine göre inşaat sektöründeki kazaların dikkat çektiğini belirtti.İnşaatta çalışan elektrikçilerin kullanması gereken kişisel koruyucu donanımları (K.K.D.) baret, eldiven, ayakkabı, gözlük, kulak koruyucular, paraşut tipi emniyet kemeri olarak sıralayan Çelebi, bunları detaylı bir şekilde anlattı. Çelebi, sağlık ve güvenlik işaretlerinin; yasaklayıcı işaretler, uyarı işaretleri, emredici işaretler, acil çıkış ve yardım işaretleri ve yangınla mücadele işaretleri olduğunu belirtti.

Çelebi, elektrik tesisatçılığında iş sağlığı ve güvenliği konusunda plaka döşeme, duvar kırma, boruların döşenmesi, kutuların tutturulması, kablo çekme ve bitirme işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususları görsellerle anlattı. Çelebi yasal mevzuatınİş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Sayı: 35/2008 ileKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi 14 Temmuz 2008 tarihinde, “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası”nın oybirliğiyle kabul edildiğini ve yasanın 1 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Asilzade, elektrik üretimi, enerji verimliliği, elektrik bedellerinin ucuzlatılması, can ve mal güvenliğinin arttırılması gibi pek çok ihtiyaca yönelik yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan küresel teknolojik yeniliklere ve gelişmelere paralel olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkedeki sektörel uygulamalarda da sürekli bir yenileme ve değişim süreçleri yaşandığını ifade etti.

“Bu değişim ve yenilikler karşısında bizler de çağın gerisinde kalmamak, daha rekabetçi bir iş hayatı yaratmak ve elektriksel uyglamalarda kalite ve standartları yükseltmek için sürekli olarak yeni bilgilere ve bu bilgilerle donatılmış iş gücüne ihtiyaç duymaktayız” diyen Asilzade, bu noktada, sahada uygulamacı olarak çalışan ve ülkedeki sektörel iş gücünün büyük bir bölümünü oluşturan elektrik müteahhitfirmalarını tek bir çatı altında toplayan Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği olarak mesleki eğitime çok büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Asilzade, “Sektör paydaşlarımız olan Kıb-Tek ve Elektrik Mühendisleri Odası ile birlikte bu yönde sürekli çalışmalar yürütürken diğer taraftan piyasa ihtiyaçlarına yönelik personel yetiştirilmesi için gerekli olan sektör-okul işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı meslek liselerimiz ve üniversitelerimiz ile de koordinasyon içerisinde olmaya özen göstermekteyiz” dedi.