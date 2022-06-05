LAÜ’de “En İyi Proje” sunumları yapıldı
2018 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından başlatılan
“En İyi Projeler” etkinliği bu dönem de başarı ile tamamlandı.
Mimarlık ve İç Mimarlık tasarım atölyelerinde üretilen en iyi projelerin sunum hakkı
kazandığı organizasyonda bu dönem 8 öğrenci projelerini LAÜ Sinema Salonu’nda sundu.
Etkinlik, Mimarlık Fakültesi öğrencileri arasındaki paylaşımı
güçlendiriyor.
Tüm üniversiteye ve halka açık olarak 7. kez gerçekleşen etkinlik Mimarlık Fakültesi
öğrencileri arasındaki paylaşımı güçlendirirken ayni zamanda nitelikli mimari tasarım bakış
açısını topluma kazandırmayı hedeflemektedir.
Organizasyon komitesinde bulunan Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ etkinlik ile şu ifadelere yer
verdi:
“Bu dönem yedincisini gerçekleştirdiğimiz “En İyi Proje Sunumları”, her dönem LAÜ
Mimarlık Fakültesi olarak heyecan ile beklediğimiz gelenekselleşen bir etkinliğimizdir. 14
hafta boyunca yaratıcı düşünce ve mimari emek ile üretilen projeler, dijital sunum formatına
getirilerek tüm üniversiteye ve topluma açık olarak öğrencilerimiz tarafından sunulmaktadır.
Büyük topluluklar ve resmi ortamda sunumlarını gerçekleştiren öğrencilerimiz sunum
yetilerini geliştirirken profesyonel ortama hazırlanmaktadır. Yapılan proje sunumlarının
ardından soru cevap platformu ile oluşan mimari tartışma ortamları tasarım ve eleştiri
kültürünün oluşmasını sağlamak adına önemlidir.”
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