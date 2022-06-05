LAÜ’de “En İyi Proje” sunumları yapıldı



2018 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından başlatılan

“En İyi Projeler” etkinliği bu dönem de başarı ile tamamlandı.

Mimarlık ve İç Mimarlık tasarım atölyelerinde üretilen en iyi projelerin sunum hakkı

kazandığı organizasyonda bu dönem 8 öğrenci projelerini LAÜ Sinema Salonu’nda sundu.

Etkinlik, Mimarlık Fakültesi öğrencileri arasındaki paylaşımı

güçlendiriyor.



Tüm üniversiteye ve halka açık olarak 7. kez gerçekleşen etkinlik Mimarlık Fakültesi

öğrencileri arasındaki paylaşımı güçlendirirken ayni zamanda nitelikli mimari tasarım bakış

açısını topluma kazandırmayı hedeflemektedir.



Organizasyon komitesinde bulunan Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ etkinlik ile şu ifadelere yer

verdi:

“Bu dönem yedincisini gerçekleştirdiğimiz “En İyi Proje Sunumları”, her dönem LAÜ

Mimarlık Fakültesi olarak heyecan ile beklediğimiz gelenekselleşen bir etkinliğimizdir. 14

hafta boyunca yaratıcı düşünce ve mimari emek ile üretilen projeler, dijital sunum formatına

getirilerek tüm üniversiteye ve topluma açık olarak öğrencilerimiz tarafından sunulmaktadır.

Büyük topluluklar ve resmi ortamda sunumlarını gerçekleştiren öğrencilerimiz sunum

yetilerini geliştirirken profesyonel ortama hazırlanmaktadır. Yapılan proje sunumlarının

ardından soru cevap platformu ile oluşan mimari tartışma ortamları tasarım ve eleştiri

kültürünün oluşmasını sağlamak adına önemlidir.”