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LAÜ’de “Engellilerin Topluma Entegrasyonunda Fizyoterapistin Rolü” konuşuldu

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LAÜ’de “Engellilerin Topluma Entegrasyonunda FizyoterapistinRolü” konuşuldu
LAÜ’de “Engellilerin Topluma Entegrasyonunda Fizyoterapistin Rolü” konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından “Engellilerin Topluma Entegrasyonunda Fizyoterapistin Rolü” konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye konuşmacı olarak Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Kayıhan katıldı.

LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız moderatörlüğünde gerçekleşen online etkinlikte günümüzde engellilerin toplum içinde daha aktif yaşamalarına fizyoterapistlerin nasıl katkı koyduğu tartışıldı.

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Söyleşide, engelli kişilerin toplumdan geri kalmaması, onların toplum içerisinde herkesle eşit haklara sahip bireyler olarak yaşamasının önemi ele alındı. Fizyoterapistler, herhangi bir nedenle günlük yaşamda bağımsızlığı etkilenmiş ve/veya toplumsal katılımı kısıtlanmış kişilerin rehabilitasyon programında görev alırlar. Fizyoterapistlerin özellikle fiziksel olarak engellenmiş kişiyi ve yaşadığı çevreyi analiz ederek bireyin istek ve ihtiyaçlarına yönelik rehabilitasyon programları oluşturan ve bireyin fonksiyonelliği ve toplumsal katılımını artırıcı çalışmalar yapan; herhangi bir sebeple toplumdan dışlanan kişilerin hayata ve topluma yeniden adapte olmasını sağlayan sağlık profesyonelleri olduğu ve bu konuda farkındalığı artırmak gerektiği konuşuldu. Söyleşide ayrıca, fiziksel engelli kişilerin topluma entegrasyonda karşılaştıkları ulaşım, erişim ve dolaşım sorunlarına dikkat çekildi. Fizyoterapistlerin engelliler ile ilgili politikalarının belirlenmesinde aktif rol alması ve geliştirdikleri projeler aracılığıyla karar alma mekanizmasında daha fazla yer almalarının hedeflendiği konuşuldu. Prof. Dr. Hülya Kayıhan, Türkiye’ de ve dünyada engellilerin topluma entegrasyonu ile ilgili yapılan projelerle ilgili de örnekler verdi.

Söyleşiye, LAÜ Fizyoterapi Bölümü öğrencileri, öğretim üyeleri ve birçok mezun fizyoterapist katıldı. Etkinlik sonunda LAÜ Fizyoterapi Bölümü Başkanı Yrd. Doç Dr. Aydın Meriç, Prof. Dr. Hülya Kayıhan’a teşekkürlerini iletti.

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