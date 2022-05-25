LAÜ’de Erken Çocukluk Döneminde Gelişimde Kritik Dönemler ve İşitme Kayıpları” konulu konferans düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından
“Erken Çocukluk Döneminde Gelişimde Kritik Dönemler ve İşitme Kayıpları” konulu
konferans düzenlendi. Uzman Eğitim Odyologu Ayten Yaşamsal’ın konuşmacı olarak
katıldığı konferansta, erken çocukluk döneminde gelişimin hangi dönemlerinin kritik
olduğundan, gelişimi etkileyen kalıtsal ve çevre faktörlerinden bahsedildi.
Dünyadaki güncel yaklaşım olan, erken müdahele yaklaşımının öneminin anlatıldığı
konferansta, erken müdahalede kritik dönemlerde interdisipliner yaklaşımın gerekliliği ve
özellikle ev ortamda gelişimin desteklenmesinde aile katılımının ne denli önemli olduğu
vurgulandı.
Konferansta ayrıca işitme kayıplarının, gelişimi olumsuz yönde nasıl etkilediği anlatılarak,
işitme kaybının türleri, dereceleri ve işitme kayıplı bireylerin erken müdahale yaklaşımı
sayesinde dil ve lisan becerilerini kazanabilecekleri aktarıldı.
Sunumun sonunda ise, birçok gelişim alanına katkı sağlayabilecek, özellikle ailelerin ev
ortamında rahatlıkla uygulayabilecekleri ve herkes tarafından ulaşılabilir olan çeşitli gelişim
materyallerinden örnekler de gösterildi.
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