LAÜ’de Erken Çocukluk Döneminde Gelişimde Kritik Dönemler ve İşitme Kayıpları” konulu konferans düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından

“Erken Çocukluk Döneminde Gelişimde Kritik Dönemler ve İşitme Kayıpları” konulu

konferans düzenlendi. Uzman Eğitim Odyologu Ayten Yaşamsal’ın konuşmacı olarak

katıldığı konferansta, erken çocukluk döneminde gelişimin hangi dönemlerinin kritik

olduğundan, gelişimi etkileyen kalıtsal ve çevre faktörlerinden bahsedildi.



Dünyadaki güncel yaklaşım olan, erken müdahele yaklaşımının öneminin anlatıldığı

konferansta, erken müdahalede kritik dönemlerde interdisipliner yaklaşımın gerekliliği ve

özellikle ev ortamda gelişimin desteklenmesinde aile katılımının ne denli önemli olduğu

vurgulandı.



Konferansta ayrıca işitme kayıplarının, gelişimi olumsuz yönde nasıl etkilediği anlatılarak,

işitme kaybının türleri, dereceleri ve işitme kayıplı bireylerin erken müdahale yaklaşımı

sayesinde dil ve lisan becerilerini kazanabilecekleri aktarıldı.



Sunumun sonunda ise, birçok gelişim alanına katkı sağlayabilecek, özellikle ailelerin ev

ortamında rahatlıkla uygulayabilecekleri ve herkes tarafından ulaşılabilir olan çeşitli gelişim

materyallerinden örnekler de gösterildi.