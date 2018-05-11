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LAÜ’de Ezgi Mola hayranları ile bir araya geldi

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LAÜ öğrencilerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı...
LAÜ’de Ezgi Mola hayranları ile bir araya geldi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Bahar Söyleşileri kapsamında ünlü oyuncu Ezgi Mola LAÜ’nün konuğu oldu.

Mola: LAÜ’nün çok güzel bir enerjisi var
Yoğun bir ilgi görensöyleşi programındabaşarılı bir oyuncu olmanın yanında, son derece sempatik, eğlenceli ve doğallığı ile tanınan Ezgi Mola,“Gelen herkese teşekkür ediyorum, çok mutlu oldum. Hep gülen yüzler görüyorum, tatlı insanlarla karşılaşıyorum, bubenim için çok değerli. LAÜ’nün çok güzel bir enerjisi var” dedi.

Mola: Oyunculuktan o kadar çok keyif alıyorum ki, bu işi yaparken çok heyecanlanıyorum
“Ben hiç bir zaman oyunculuğun maddi kısmını düşünmedim. Oyunculuktano kadar çok keyif alıyorum ki, bu işi yaparken çok heyecanlanıyorum.Keşfedilebilmek için; yaptığın işe inanmak, saygı duymak,yaptığın işte iyi olmak ve dünyayı takip etmek gerekiyor, ben hep buna inanıyorum. Bunları yaptıktan sonra sonucunu hep birlikte görelim” diyen Mola,hiçbir zaman daha fazla göze girebilmek için kendini göstermeye çalışmadığını,birileri kendini gösteriyorsa bile kendisinin yanlış anlaşılmamak için geride durduğunu ifade etti.Oyunculuğu çok sevdiğini, farklı insanları oynayabilmeninkendisini hep heyecanlandırdığını söyleyen Mola,“O yüzdensevdiğiniz işi yapın, işten kaçmayın, yaptığınız işin iyisini yapın, sizi muhakkak görürler” diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Tüm oynadığıkarakterlerde, o karakter ileempati yaparak hareket ettiğini söyleyen Mola, “Sadece o anda gerçekten orada ben olsaydım ne yapardım diyerek, o karakteri hissetmeye çalışıyorum. Ama öte yandan bir metin, senaryo var. Dolayısıyla o senaryonun içindeki diyaloglar,karaktere yol gösterici oluyor ve karakterin tüm tüyolarını veriyor. Diyalogtan çıkarak bir karakter yaratmaya çalışıyoruz” dedi. Mola, hüzünlü bir rolü oynadığındakendi kayıp duygusunu hissederek, o zamanki hüznünü, çaresizliğini ve acısını hatırlayarak kendisine oradan bir yol bulmaya çalıştığını ifade etti.

Sosyal medyada paylaştığı şarkı videolarıyla büyük beğeni toplayan Mola, LAÜ öğrencilerini kırmayarak, öğrencilerle kısa bir düet yaptı.Samimi geçensöyleşinin ardından söyleşiden çok keyif aldığını ifade eden Mola,“Ben çok güzel bir bölgeye ve üniversiteye geldiğimi düşünüyorum. Bu organizasyonu gerçekleştiren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Söyleşinin sonunda, Öğrenci Dekanı Özgür Yılmabaşar tarafından Mola’ya Kıbrıs kültürünü yansıtan hatıra plaketi takdim edildi. 

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