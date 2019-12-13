  • BIST 110.384
  • Altın 274,235
  • Dolar 5,8011
  • Euro 6,4759
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

LAÜ’de “Fas Kültür Gecesi” düzenlendi

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezine bağlı Uluslararası Öğrenciler Kulübü tarafından LAÜ’de eğitim gören Faslı öğrenciler için “Fas Kültür Gecesi” gerçekleştirildi.
LAÜ’de “Fas Kültür Gecesi” düzenlendi

Düzenlenen gecede kültürel müzikler eşliğinde çeşitli gösteriler sergilendi.

Faslı öğrenciler ülkelerine özgü danslar sergiledi

 

sx-001.jpg

 

   Rauf Raif Denktaş Konferans Salonunda yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte Fas’ın kültürel özelliklerinin anlatıldığı çeşitli video film gösterileri yapıldı. Gecede, geleneksel yemeklerin tanıtılmasının yanında özel folklorik kıyafetli Faslı öğrenciler ülkelerine özgü dansları sergileyerek ve şarkılar söyleyerek, kültür gecesini büyük bir çoşku ile kutladılar.

 

Etkinlikte Fas kültürü hakkında detaylı bilgiler verildi

 

  Etkinlikte Fas kültürü hakkında detaylı bilgiler edinen öğrenciler, LAÜ’ye farklı kültürlerden gelen öğrenci arkadaşları ile gönlülerince eğlenme fırsatı yakaladılar. Faslı öğrenciler ülkelerini tanıtmanın gururunu yaşarken, şiirler okuyup konuşmalar yaptılar.  Gecenin sonunda pasta kesimi ve müzikli eğlenceler yer aldı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı Türk Şair ve Yazar Fikret Demirağ LAÜ’de anıldı01 Aralık 2019 Pazar 19:41
  • Çocukların haklarından haberdar olmaları çocuk istismarını önlemede önemli01 Aralık 2019 Pazar 19:37
  • LAÜ’de “Engelliliğe Yönelik Dünyadaki Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Engellilik Çalışmaları” konulu konferans düzenlenecek30 Kasım 2019 Cumartesi 15:39
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, şiddeti önleyen en önemli unsur27 Kasım 2019 Çarşamba 19:13
  • Kıbrıslı Türk Şair ve Yazar Fikret Demirağ LAÜ’de anılacak24 Kasım 2019 Pazar 19:02
  • LAÜ’de Santranç Turnuvası düzenlendi24 Kasım 2019 Pazar 19:00
  • LAÜ’de “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu seminer düzenlendi22 Kasım 2019 Cuma 18:05
  • LAÜ’de “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu seminer düzenlendi22 Kasım 2019 Cuma 16:45
  • Çoçuklara özen gösterip çoçukların yüksek yararını öncelikli değer olarak görmeliyiz20 Kasım 2019 Çarşamba 20:04
  • LAÜ’de Çocuk Hakları Sergisi ile toplumsal farkındalık yaratıldı19 Kasım 2019 Salı 20:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti