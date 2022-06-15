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LAÜ’de Fatma Turgut’dan unutulmaz  konser

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LAÜ’de Fatma Turgut’dan unutulmaz  konser
LAÜ’de Fatma Turgut’dan unutulmaz  konser

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Yaza Merhaba Festivali kapsamında ünlü sanatçı Fatma Turgut 14 Haziran gecesi hayranları ile buluştu.

LAÜ kampüsünde saat 21:00’da başlayan konserde Turgut, sevilen şarkılarını LAÜ öğrencileri ve hayranları için seslendirdi.  Sahne performansında “Bir Varmış Bir Yokmuş”, “Pembe Mezarlık”, “Böyle Akşamlar” gibi birbirinden güzel parçaları seslendiren Turgut, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Geceye katılanlara LAÜ’de çoşkulu saatler yaşatan Turgut, eğlenceli sahne performansı ve renkli yorumuyla öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Lefke’ye ikinci kez geldiğini ve çok iyi ağırlandığını dile getiren  ünlü sanatçı Turgut’a muhteşem konserde Kıbrıs kültürünü yansıtan hatıra plaketi ve çiçek takdimi LAÜ Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen ve Basın, Halkla İlişkiler Müdürü İsmet Yücefer tarafından yapıldı.

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