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LAÜ’de “Fizyoterapide Güncel Gelişmeler Çalıştayı” düzenlendi

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Çalıştayda öğrenciler model üzerinde pratik uygulama yaptılar...
LAÜ’de “Fizyoterapide Güncel Gelişmeler Çalıştayı” düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından “Fizyoterapide Güncel Gelişmeler Çalıştayı” gerçekleştirildi.
LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Tedavi Hareketleri Labarotuvarları’nda düzenlenen çalıştay iki gün sürdü. Çalıştaya Prof. Dr. Nuray Kırdıeğitmen olarak katıldı.Eğitmen tarafından örneklerle işlenen ve katılımcı gruplarla uygulama yaptırılan çalıştaya mezun olan fizyoterapistler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4. sınıf öğrencileri katıldı. Çalıştayın ilk gününde “Fizyoterapide Elektrik Stimülasyonu Prensipleri” genel başlığı altında “Elektrik Stimülasyonu Prensipleri” ve “Elektrodiagnoz ve Uygulama” yapılırken, çalıştayın ikinci gününde “Geriatrik Rehabilitasyonda Fizyoterapistin Rolü” genel başlığı altında, “Geriatrik Rehabilitasyonda Değerlendirme” ve “Tedavi Yaklaşımları” konuları gerçekleştirildi.

Kırdı: Akım ve uygulama yöntemlerinin bilinmesi ve doğru uygulanması fizyoterapistler açısından önemlidir
Kırdı, herhangi bir nedenle meydana gelen sinir yaralanmaları sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyonları önlemek, normal eklem hareketliliğini devam ettirmek, kasın tonusunu korumak ve fibrozisegidişini önlemek için sinirin iyileşme sürecinde maksimum fonksiyonelliğin kazanılmasında kullanılan akım ve uygulama yöntemlerinin bilinmesi ve doğru uygulanmasının fizyoterapistler açısından hastalığın takibinde çok önemli olduğunu belirtti.
Konuyla ilgili olarak; kas veya sinir dokusunun elektrik stimülasyonunda hedeflerin başarılmasındaki önemli parametreler (akımın özelliği, doku empedansı, akımın yoğunluğu, frekansı, geçiş süresi, şiddeti, polaritesi) çalıştayda incelendi ve elektrik akımının hücresel, doku, segmental ve sistemik seviyedeki etkilerinin katılımcılarla birlikte gözden geçirildi. Çalıştayda, uygulama yöntemleri, katılımcılardan birisi üzerinde bir başka katılımcının uygulama yapması şeklinde örnek üzerinde tartışılarak pratik uygulama ile gösterildi ve nöromusküler elektrik stimülasyonunun uygulama amaçları ve bunların fizyolojik etki mekanizmaları kullanıldığı durumlara göre incelendi.

Kırdı: İleri yaşlarda bazı genel hastalıklar görülür
Günümüzde insan ömrünün uzamasının bir sonucu olarak ileri yaşlarda bazı genel hastalıkların görüldüğünü söyleyen Kırdı, 65 yaş üstü insanların 10’da 8’inde en az 1 kronik hastalık, Türkiye’de 65 yaş ve üzeri grubun; % 90’ında 1, % 35’inde 2, % 23’ünde 3, % 15’inde 4 ve daha fazla kronik sağlık sorunu olduğunudile getirdi. Kırdı, “Böyle bir durumda aktif kalma, sağlıklı alışkanlıklar edinme, hastalıkla ilgili bilgi edinme, düzenli doktor kontrolünde olma ve fizyoterapist kontrolünde düzenli egzersiz eğitimi gibi yaklaşımlar önemlidir” dedi.
Bu nedenle çalıştayda, yaşlanma ile meydana gelen kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, üriner sistem, endokrin sistemi ve duyu sistemleri gibi vücut sistemlerindeki değişiklikler; osteoporoz, immobilizasyon, inkontinans, depresyon, deliryum, demans, düşme, bası yarası, sarkopeni ve kırılganlık gibi en sık görülen Geriatrik Sendromlar’ın tanımları, değerlendirme ve tedavi prensipleri ile örnek egzersiz programları; yaşlıyı değerlendirmek için kullanılan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yaklaşımları ve Parkinson, osteoporoz ve ayak problemleri gibi bazı hastalıklara yönelik değerlendirme parametreleri tartışıldı. 
Fiziksel aktivite ve egzersizin vücut sistemleri üzerindeki etkileri ve yararları, yaşlılarda uygulanan egzersizin özellikleri ve bu egzersizleri uygulama teknikleri, kronik hastalıklara yönelik egzersiz çeşitleri, düşük, orta ve yüksek riskli gruplar için egzersiz reçeteleri; egzersizlerin kontraendikasyonları ve sonlandırma kriterleri gözden geçirildi.Huzurevi ya da kendi evinde yaşayan yaşlılarda düşme ve kırık riskinin önlenmesi açısından çevresel tehlikeler ve alınması gereken önlemler konusunda bilgiler paylaşıldı. İki gün boyunca devam edençalıştay sonunda tüm katılım gösteren öğrencilere sertifika verildi. 

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