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LAÜ’de “Gambiya Kültür Gecesi” düzenlendi

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezine bağlı Uluslararası Öğrenciler Kulübü tarafından LAÜ’de eğitim gören Gambiyalı öğrenciler için “Gambiya Kültür Gecesi” gerçekleştirildi.
LAÜ’de “Gambiya Kültür Gecesi” düzenlendi

Düzenlenen gecede kültürel müzikler eşliğinde çeşitli gösteriler sergilendi.

Gambiyalı öğrenciler kültür gecesini çoşku ile kutladı

 LAÜ Sosyal ve Kültürel Aktivite Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte Gambiya’nın kültürel özelliklerinin anlatıldığı çeşitli video film gösterileri yer aldı. Gecede, geleneksel yemeklerin tanıtılmasının yanında özel folklorik kıyafetli Gambiyalı öğrenciler ülkelerine özgü dansları sergileyerek ve şarkılar söyleyerek, kültür gecesini çoşku ile kutladılar.

Farklı kültürlerden öğrenciler kaynaşma fırsatı yakaladı

Etkinlikte Gambiya kültürü hakkında farkındalık yaratmak amaçlanarak, LAÜ’ye farklı kültürlerden gelen öğrencilerin kaynaşması sağlandı. Gambiyalı öğrenciler ülkelerini tanıtmanın gururunu yaşayarak, öğrencileri böylesi güzel etkinlikleri düzenlemeye teşvik ediler. Gecenin sonunda pasta kesimi ve müzikli eğlenceler yer aldı. 

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