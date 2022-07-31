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LAÜ’de ‘Geri Dönüş: Yeniden Kullanım’ konulu etkinlik gerçekleştirildi...

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LAÜ’de ‘Geri Dönüş: Yeniden Kullanım’ konulu etkinlik gerçekleştirildi...
LAÜ’de ‘Geri Dönüş: Yeniden Kullanım’ konulu etkinlik gerçekleştirildi...

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi ve Uluslararası Geleneksel Yapı, Mimari ve Şehircilik Birliği, INTABU – Kıbrıs, “INTBAU Kıbrıs-LAÜ Kültür Mirası Seminer Dizisi” ortak etkinliğinin ikinci serisi Mimar Birgül Güvenir Beyatlı’nın sunumuyla gerçekleştirildi.

Birgül G. Beyatlı, ‘Geri Dönüş: Yeniden Kullanım’ başlıklı sunumunda geleneksel konut yapılarının yeniden işlevlendirilip butik otele dönüştürülmesine değindi. Bu yapıların korunması ve topluma kazandırılması gerekliliği üzerinde duran Beyatlı, Lefkoşa suriçinde ve Bağlıköy’de gerçekleştirmiş olduğu projelerini ve uygulama süreçlerindeki tecrübelerini aktardı.

Organizasyon komitesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Makbule Oktay ve Yrd. Doç. Dr. Nilay Bilsel yaptıkları açıklamada mimarlık eğitiminde kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması farkındalığının yaratılması ve öğretilmesi gerekliliğine dikkat çekerek, bu bağlamda LAÜ Mimarlık Fakültesi – INTBAU Kıbrıs Kültür Mirası Seminer Dizisi etkinlikleri çerçevesinde alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen seminerlerin önemine dikkat çektiler.

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Etkinliğin sonunda, yoğun öğrenci ve akademisyen katılımıyla interaktif bir soru-cevap kısmı gerçekleştirildi. Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras, Birgül G. Beyatlı’ya katılımlarından ve aktardığı değerli bilgilerden dolayı teşekkür etti.

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