LAÜ’de “Gönüllü Kan Bağışçısı Eğitim Semineri” düzenlendi

Kan bankacılığında mevcut durum hakkında bilgi veren Tutku, gönüllü kan bağışlarının nüfusa oranının gelişmiş ülkelerde %5, Türkiye’de ise %4,2 olduğunuifade etti. Tutku, Amerika’da yıllık kan bağışının %90’ının Amerikan Kızılhaçı, Almanya’da hizmete sunulan 4,2 milyon ünite kanın %85’inin Alman Kızılhaçı, Japonya’da bağışlanan 4 milyon ünite kan bağışının ise Japon Kızılhaçı tarafından karşılanmakta olduğunu belirtti.

Tutku: Kan bağışçıları; replasman, ticari ve güvenli kan bağışçısı olmak üzere üçe ayrılır

Kan bağışçısı tipleri ve seçim kriterlerine değinen Tutku, Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre kan bağışçılarının üç ana grupta toplandığını, bunların replasman, ticari ve güvenli kan bağışçısı olduğunu ifade etti. Replasman kan bağışçısının, kana kan, zorunlu kan bağışı ve aile kan bağışçıları yöntemi olarak; ticari kan bağışçısının, profesyonel kan bağışçıları olarak tanımlandığını belirten Tutku, güvenli kan bağışçısının ise Dünya Sağlık Örgütü’nün en güvenilir yöntem olarak kabul ettiği ve ihtiyaç duyulan kanın gönüllü, karşılık beklemeksizin, düzenli ve bilinçli bağışçılardan temin edilmesi halinde en düşük riske sahip olduğunu belirtti.Kan bağışçısının seçiminde ise ağırlığı 50 kg’ın üzerinde 18-65 yaşları arasındaki sağlıklıher kadının yılda 3, erkeklerin ise 4 kez kan bağışında bulunabileceklerini ifade eden Tutku, kan vermeden önce yorgun, uykusuz ve aç olunmaması, son 24 saat içinde aşırı miktarda alkol almamış olunması, kullanılan ilaçların ve aşıların bağış öncesi muayenede doktora bildirilmesi gerektiğini söyledi. Yenidoğan bebeklerde kan uyuşmazlıklarında 1-2 ünite, trafik kazalarında 5-10 ünite, kalça ameliyatlarında 4-6 ünite, böbrek naklinde 5-10 ünite, mide kanamalarında 3-20 ünite, kan hastalığında(talasemi, lösemi vb.) her ay 1-5 ünite, diyaliz hastalarında her ay 1-2 ünite, kanser hastalarında ise her ay 1-3 ünite kana ihtiyacın olduğunu söyledi.

Tutku, ulusal güvenli kan temini programı, güvenli kan temini programının gerekçeleri, kan bağışı süreci, kana uygulanan işlemler ve laboratuvar testlerinin yapılması konularında katılımcılara detaylı bilgiler aktardı.