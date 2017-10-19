LAÜ’de “Gönüllü Kan Bağışçısı Eğitim Semineri” gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı tarafından “Gönüllü Kan Bağışçısı Eğitim Semineri” düzenlendi.

LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere, Türk Kızılayı Zafer Kan Alma Yetkilisi Engin Çorman konuşmacı olarak katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak,kan bağışının son derece önemli olduğuna değinerek öncelikle sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin bu konuda en üst düzeyde duyarlılık geliştirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çorman: Kan, tek kaynağı insan olan ve başka hiçbir alternatifi bulunmayan yegane hayat kurtarıcı sıvıdır.

Çorman: “ Dünya’da 50kg’ın üzerinde 18-65 yaş arasında olan her sağlıklı kişi kan verebilir ” dedi. Çorman ilk kez kan verecek kişi 19 yaşından gün almış olmalı ve bağışçı 66 yaşından gün almamış olmalıdır diyerek kan bağışını önemine ve kan vereme kriterlerini örnekler vererek açıkladı. Çorman kanın hayat veren hiçbir alternatifi bulunmayan yegane hayat kurtarıcı sıvı olduğunu vurguladı.

Çorman: Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği en güvenilir kanın tek kaynağı gönüllü, düzenli ve bilinçli kişiler tarafından tedarik edilen kandır.

Kadınlar tarafından dört ayda biryılda 3 defa, erkekler tarafından ise3 ayda bir, yılda 4 defa yaklaşık bir ünite kan bağışlanabileceğini dile getiren Çorman, insanlarınvücudundaki kanının normalden fazlaise veyaherhangi bir sağlık sorunu yoksa kan bağışı yapabileceğini belirtti. Çorman:“Toplamda 15 dk kadar kısa süren bir işlem sonucunda, hiç tanımadığımızkişilere kan vererek hayatını kurtarabiliriz” dedi.

Seminerinsonunda,Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak tarafından Çorman’a teşekkür belgesi takdim etti.