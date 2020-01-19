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LAÜ’de “Güvenli Yol Tasarımı” dersi kapsamında teknik gözlem gezisi düzenlendi

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LAÜ’de “Güvenli Yol Tasarımı” dersi kapsamında teknik gözlem gezisi düzenlendi
LAÜ’de “Güvenli Yol Tasarımı” dersi kapsamında teknik gözlem gezisi düzenlendi

    Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi ile İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından, İnşaat Mühendisliği bölümü “Güvenli Yol Tasarımı” dersi kapsamında öğrenciler için uygulamalı teknik gezi düzenlendi.

 

Öğrenciler, Lefke ve çevresindeki karayolları hakkında bilgiler aldılar

 

   Gezi kapsamında öğrenciler, sorumlu Öğretim Üyesi Dr. Cumhur Aydın ile birlikte Lefke ve çevresindeki karayollarında bir teknik gözlem turu gerçekleştirdiler. Gezide Aydın, karayolu güvenliğini olumsuz etkileyecek, yol üzerinde ve kenarındaki karayolu geometrisine ve kullanımına yönelik hataları, eksiklikleri değerlendirip nedenlerini anlatarak teknik gezi içerisinde öğrencilere bilgiler aktardı. Ayrıca, bazı kesimlerde araçtan inerek yapılan ilave yürüyüş ve gözlemlerle izleme ve değerlendirme genişletildi.

 

Düzenlenen gezide öğrenciler Yedidalga’da, Yeşilyurt ve Güzelyurt ile Lefke’de farklı güzergah ve karayollarını inceledi

 

Teknik gözlem gezisi içerisinde, üniversitemizden Yedidalga’ya, Yeşilyurt ve Güzelyurt ile Lefke’ye farklı güzergah ve karayollarından seyahat edilip, öğrenciler tarafından  gözlem ve incelemeler yapıldı.

 

 Dersi alan öğrenciler teknik gözlem sonrasında, gruplar halinde seçtikleri yol kesimlerinde kendi gözlemlerini gerçekleştirdiler ve sonuçlarını birer teknik rapor ve görsel sunum şeklinde aktardılar.


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