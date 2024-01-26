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LAÜ’de Güz Dönemi Mezuniyet töreni gerçekleştirildi

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LAÜ’de Güz Dönemi Mezuniyet töreni gerçekleştirildi
LAÜ’de Güz Dönemi Mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları 25 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene LAÜ Mütevelli Heyeti Üyeleri Nihat Çakan, Hüseyin Şener, Gökhan Saraç, Timuçin Pirgalıoğlu, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ve konuklar katılım gösterdi. Tören mezunların yerlerini alması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşmalarıyla başladı.

 

Yükselen: Mezunlarımızın başarılarıyla bizleri gururlandıracaklarına inancım tamdır

 

Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen törendeki konuşmasında, “2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunlarımızı üniversite sonrası hayatlarına uğurlamak için bir araya geldiğimiz bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün KKTC’nin en köklü üniversitelerinin birinden mezun olan öğrencilerimiz bilgi ve becerilerini içinde bulundukları çağın bir adım daha ilerisine götürme yolunda uğraş verecekler ve almış oldukları nitelikli eğitim ile kendi ülkelerinin gelişiminde öncü roller üstleneceklerdir. Mezunlarımızın siz velilerinin emek ve fedakarlıklarını boşa çıkarmayacaklarına, elde edecekleri başarılarla bizleri gururlandıracaklarına inancım tamdır. Bu vesileyle siz değerli velilerimizi tebrik ediyor ve böylesi gençler yetiştirdiğiniz için en derin teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Mezunlar adına konuşan Mühendislik Fakültesi öğrencisi Audulhamid Suleiman Gudow ve Dr. Fazıl Küçük Eğitim Bilimleri Fakültesi öğrencisi Nur Altok da LAÜ’lü olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, kendilerine eğitim hayatları boyunca destek olan akademisyenlerine, ailelerine, LAÜ ailesine ve KKTC halkına göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından diploma takdimi ile devam eden tören programında, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca heyecanla beklediği kep atımı yapıldı. Tören veliler ve mezun öğrenciler onuruna düzenlenen kokteylle son buldu.

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