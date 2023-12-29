LAÜ’de herkese ilk yardım eğitimlerinin ikincisi yapıldı

“Herkese ilk yardım eğitimi ” prensibiyle düzenlenen atölye çalışmalarının ikincisi Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen atölye çalışmasında, katılımcıların hekim adayları olması nedeniyle ilk yardım haricinde temel medikal uygulamalar da atölye kapsamına alındı. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay gözetiminde, İlk ve Acil Yardım Bölümü 2. sınıf öğrencileri, diş hekimi adaylarının meslek hayatlarının geri kalan döneminde sık karşılaşabilecekleri ilk yardım gerektiren durumları senaryolar halinde sahnelediler. Temsil edilen her acil durum için öncesinde katılımcılara bilgilendirme verildi. Senaryo uygulaması esnasında da bir ilk yardımcının neler yapması gerektiği gösterildi.

Katılımcılar, atölye uygulaması boyunca kalp masajı yapma, bebekten yabancı cisim çıkarma, tansiyon ölçme, nöbet geçiren hastayı stabilize etme, damaryolu açma, intramuskuler enjeksiyon yapma konusunda deneyim elde ettiler.