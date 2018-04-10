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LAÜ’de Kan Bağışı etkinliği düzenlendi

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152 ünite kan toplandı
LAÜ’de Kan Bağışı etkinliği düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ve Türk Kızılayı işbirliği ile üniversite kampüsünde “Kan Bağışı”etkinliği düzenlendi. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi önündefarklı günlerde yapılan etkinlik Kan Bağışı Otobüsü’nde gerçekleştirildi.

Tutku: KKTC’de  24 bin ünite kana ihtiyaç duyulmaktadır 
Etkinlik hakkında bilgi veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kızılayı Eğitmeni Şerife Tutku, “KKTC’de düzenli ve güvenli kan bağışçısı kazanım programı çerçevesinde üniversitelerin genelinde kan bağışçısı kazanımı çalışmaları yürütüyoruz. Bilgilendirme sunumları ile katılımcıları kan bağışına davet ediyoruz” dedi.Tutku, etkinliğin amacının, kan bağışının önemini vurgulamak, bağışlanan kanın hangi aşamalardan geçtiği konusunda katılımcıları bilgilendirmek ve insanları kan bağışına teşvik ederek onların bu konuda duyarlılığını ve farkındalığını arttırmak olduğunu belirtti.“Ülkemizde, 24 bin ünite kana ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun 13 bini replasman yoluyla gerçekleştirilmektedir. Fakat bu bizim tercih ettiğimiz bir yöntem değildir. Kanın güvenliği açısından, en güvenli kan bağışçısıDünya SağlıkÖrgütü’nün en güvenilir olarak kabul ettiğidüzenli bağışçılar tarafından yapılan bağışlardır”diyen Tutku, bu bağlamda da ada genelinde sadece üniversitelerde değil, ilkokullar, ortaokullar vesivil toplum kuruluşları daolmak üzere birçok yerde hem eğitim sunumları yaptıklarını hem de kan bağışı ekipleri düzenlediklerini ifade etti.

Yavuzer: LAÜ Kızılay Kulübü kan bağışına farkındalık yarattı
LAÜ Kızılay Kulüp Başkanı Nazlıcan Yavuzer ise Kızılay Kulübü’nünkuruluş aşamasındaki ilk hedeflerinin Kızılay'ın en önemli amaçlarından olan kan bağışına farkındalık yaratmak ve bireyleri bilinçlendirmek olduğunu söyleyerek“Bunun için Kızılay yetkilileri ile iletişime geçerek, kan bağışı için üniversitemize Kızılay ekibi göndermeleri ricasında bulunduk” dedi. Yavuzer,Kızılay çalışma ve etkinliklerine destekçi olan Öğrenci Dekanı Özgür Yılmabaşar, kulüp danışma hocasıYrd. Doç. Dr. ÇağdaÇağanağa ve gönüllü öğrenci arkadaşlarına teşekkür etti. Üç gün sürenkan bağış süreci sonunda 152 ünite kanın toplandığını ifade eden Yavuzer, “Farkındalığımızı destekleyip yanımızda bulunan ve kan bağışlayan herkese teşekkür ederiz. İlerleyen günlerde sağlık ve sosyal dayanışmayı destekleyen Kızılay Kulübü'müz öncülüğünde, insaniyet yararına yeni etkinlik ve çalışmalar yapmayı planlıyoruz” dedi.

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