LAÜ’de kan bağışı kampanyası düzenlendi

LAÜ Öğrenci Dekanlığı ve Türk Kızılayı işbirliği ile 31 Ekim 2017 tarihinde 11:00-16:00 saatlerinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndegerçekleştirilen Kan Bağışı etkinliğine LAÜ akademisyenleri, çalışanları ve öğrencileri yoğun katılım gösterdi.

Kan bağışı etkinliğihakkında bilgi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak, kan bağışının son derece önemli olduğunu belirterek, Kıbrıs’tayaşayanların acil kan ihtiyaçlarının ve Thalassemia, lösemi gibikronik hastalığı olanların gereksinimlerinin karşılanmasına destek vermeyi amaçladıklarınıdile getirdi. Tabak, Kıbrıs’ta ortalama yılda 5000-6000 ünite kana ihtiyaç olduğunu ve verilen her damla kanın ayrı bir önemi olduğuna dikkat çekti.

Tabak: Türk Kızılayı’na toplam 60 ünite kan bağışı yardımı yapıldı

Tabak, “ En güvenilir kan gönüllü, düzenli ve bilinçli kişiler tarafından verilen kandır, kan her yönüyle insanların hayatını kurtarırve kan bağışında bulunanların dasağlığını olumlu yönde etkiler. Kan vererek kanın yenilenmesi sağlanır ayrıca acil kan ihtiyacı olan kişilerin deihtiyacı sağlanır” dedi .LAÜ’de gerçekleştirilen kampanya sonunda Türk Kızılayı’na toplam 60 ünite kan bağışı yardımı yapıldı.

Tabak, Lefke Avrupa Üniversitesi olarak sağlık yönünden toplumun acil ihtiyacı olan kan ihtiyacını karşılamaya yönelik yıl içerisinde birçok kampanyalarının düzenlediğini ve düzenlemeye devam edileceğini söyleyerek kan vereme kampanyasına katılan tüm gönüllülere duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

