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LAÜ’de “Kariyer Günü” Düzenlendi

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından “Concorde Otel Kariyer Günü” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Concorde Otel’den çeşitli üst düzey yöneticiler ve uzmanlar katıldı.
LAÜ’de “Kariyer Günü” Düzenlendi

Konuşmacılar arasında Genel Müdür Yardımcısı Mert Türkoğlu, Restoran Müdürleri Sedef Çelik Pala ve Alper Er, Ön Büro Müdürü Pınar Gümüşay, Aşçıbaşı Nisan Özkaya, Yardımcı Aşçıbaşı Bayram Kara ve Eğitim Personeli Nilay Şener yer aldı.

Kariyer Günü kapsamında öğrenciler, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek mesleki çalışma koşulları, staj yapmanın kariyerlerine sağlayacağı faydalar ve otel işletmelerinin farklı departmanları hakkında bilgi edinme fırsatı buldular. Etkinlik, öğrencilere profesyonellerle doğrudan bağlantı kurma ve sektördeki deneyimlerini dinleme imkanı da sağladı.

Etkinliğin sonunda, öğrencilere verdikleri değerli bilgiler ve sektöre dair paylaşımları için katılımcılara teşekkür edildi. Teşekkür konuşmasını Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Meltem Köksal yaptı. Öğrenciler ve sektör profesyonelleri arasında verimli bir etkileşimin sağlandığı etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.

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